Marmaris’te Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 3 Tutuklama

Marmaris'te uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Marmaris’te Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 3 Tutuklama

Muğla’da Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından 12 Mart 2025 tarihinde farklı adreslerde ve şüpheliler üzerinde çalışma başlatıldı.

Bu çalışmalarda çeşitli miktarlarda kokain ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Marmaris’te gerçekleştirilen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan S.O., H.Ç. ve D.K. isimli şahıslar tutuklanırken, E.A. isimli şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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