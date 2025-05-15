10 Yıldır Aranıyordu... Bakın Nerede Yakalandı?

Afyonkarahisar'da "kasten öldürme" başta olmak üzere birçok suçtan 16 yıl 5 ay hapis cezası ile 10 yıldan beri aranan firari şahıs yakalanıp tutuklandı.

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10 Yıldır Aranıyordu... Bakın Nerede Yakalandı?

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan incelemelerde G.Ç, isimli şahsın 'kasten öldürme, kamu kurumundan hırsızlık, yaralama ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal etmek' suçundan toplamda 16 yıl 5 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Yaklaşık 10 yıldan beridir aranan şahıs bu sabah ekiplerin 4 farklı adrese şafak vakti yaptığı eş zamanlı operasyon sonucu Beyazıt Mahallesinde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs işlemleri sonra sevk edildi, mahkeme tarafından da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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