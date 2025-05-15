Değeri Tam 8 Milyon Lira! Polis Suçüstü Yakaladı
Sakarya'da bir fabrikaya düzenlenen operasyonda 8 milyon lira değerinde makaron ve makaron üretiminde kullanılan gereçler ele geçirildi. Öte yandan gözaltına alınan 4 şahıstan 3'ü de tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın önlenmesi adına yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Arifiye ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce bir fabrikaya operasyon düzenlendi.
Piyasa değeri yaklaşık 8 milyon lira olan, 1 adet boş makaron üretiminde kullanılan makine, 1 adet boş makaron üretiminde kullanılan kompresör, 3 milyon 820 bin adet boş makaron, 445 bin makaron filtre ucu, 283 adet rulo makaron filtre kağıdı ele geçirildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şahıstan, 3'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA