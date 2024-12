İngiliz Casusluk Teşkilatından Yılbaşı Bilmecesi: Gizli Bir Amacı Var

Bir insanı ölüme götürebilecek çikolata dozundan, İngiliz istihbarat biriminin yılbaşı bilmecesine; domuzlara barbekü affından, pamuk şeker rekoruna… Son dönemin birbirinden tuhaf haberleri sizlerle...

İlk tuhaflık için İngiltere’ye gidiyoruz. Birleşik Krallık'ın ünlü casusluk teşkilatı GCHQ, her yıl olduğu gibi bu Noel'de de genç zihinleri zorlayacak bir bilmeceyle karşımıza çıkıyor. Elektronik ve siber istihbarat uzmanı olan GCHQ, bu defa özellikle 11-18 yaş arası gençlere hitap eden bir Noel kartı hazırladı. Ancak bu sıradan bir kart değil; içinde zeka oyunları ve şifre çözücülerin sınırlarını zorlayacak yedi bulmaca barındırıyor.

Bu eğlenceli meydan okuma, aslında gizli bir amaca hizmet ediyor; gençlere bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarını sevdirmek ve onları siber güvenlik dünyasına çekmek. GCHQ Direktörü Anne Keast-Butler, kartın “bir casusluk kariyerinin sunduğu fırsatları gençlere göstermek için bir ilham kaynağı” olmasını umduklarını söylüyor.

Peki, bu bulmacaları çözmek için ne gerekiyor? GCHQ’nun “baş bulmacacısı”, zeka kadar ekip çalışmasının da önemine dikkat çekiyor. Ona göre, yalnız dehalardan ziyade farklı becerilere sahip insanların bir araya gelmesi bu tür zorlukların üstesinden gelmenin anahtarı.

Tarihten ilham alan bu gelenek, Bletchley Park’taki ünlü kod çözücülerin İkinci Dünya Savaşı’nda oynadığı rolü de hatırlatıyor. GCHQ’nun bu yeni bulmacaları ise geçmişin mirasını modern bir şekilde devam ettiriyor.

Kim bilir? Belki de bu Noel’de bir genç, geleceğin en büyük şifre çözücülerinden biri olmak için ilk adımını atacak.

Şimdi Atlas Okyanusu’nu geçerek ABD’ye gidiyoruz. Noel geldi ve Miami'de alışılmadık bir af hikayesi yaşanıyor. Beyaz Saray’ın Şükran Günü’nde hindileri affetme geleneğinden esinlenen Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, bu yıl Glinda ve Elphaba adlı iki yavru domuza kalıcı barbekü affı verdi.

Normalde Noel arifesinde Kübalı Amerikan ailelerinin sofralarında “lechon asado” olarak yer alabilecek olan bu şirin domuzlar, şimdi hayatlarının geri kalanını bir hayvan barınağında huzur içinde geçirecek.

Yaklaşık tombul bir beagle (küçük bir köpek türü) büyüklüğündeki Glinda ve Elphaba, kendileri için düzenlenen törende, sunulan elma ve portakal dilimlerine ilgi gösterirken, çevrede toplanan kalabalık ve kameraların ilgisinden pek etkilenmişe benzemiyordu. Plastik çimlere ilgileri ise oldukça fazlaydı.

Etkinlik Latin Cafe 2000’in sahibi Eric Castellanos’un bir şakasından doğmuş. Castellanos, “Biz Miami'de hindi yemeyiz, domuz eti yeriz” diyerek bu eğlenceli geleneğin başladığını anlatıyor.

Domuzların isimlerini Castellanos’un çocukları Rico ve Alessandra seçmiş. Glinda ve Elphaba şimdi affedilen 13. ve 14. domuz olarak barınakta yeni hayatlarına başlıyor. Miami’de barbeküden kurtulmuş olmak, onlar için ikinci bir şans anlamına geliyor.

Atlas Okyanusu’nu tekrar katedip İngiltere’ye dönüyoruz. Leah Shutkever adındaki hızlı yiyen bir kadın, son derece tatlı bir rekor kırarak gündeme oturdu. Bir dakikanın altında bir sürede tam 49 gram yeşil pamuk şekeri tüketerek Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

How much Grinch-themed cotton candy can @LeahShutkever eat in one minute? pic.twitter.com/x8FZabApPt