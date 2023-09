Şehrin kalbindeki mücevher

Merkezi konumu ve daima beklentilerden daha fazlasını yerine getirme misyonuyla hizmet sunan Wish More Hotel Şişli, tarihi Sadıklar Apartmanı’nın atmosferine yeni bir soluk getirmiş. 98 adet ferah ve aydınlık odası ile misafirlerine kaliteli ve rahat bir konaklama deneyimi sunan Wish More Hotel Şişli sanat tutkusunu yansıtan eserlerle misafirlerine sanatla iç içe bir deneyim yaşatıyor. Otelin her köşesinde yer alan heykel ve tablolar sunulan ayrıcalıklı konaklama deneyimini çok daha değerli kılıyor.

Otelin giriş katında yer alan ve Akdeniz mutfağı esintileriyle unutulmaz bir deneyim vadeden Olef Restaurant, özel reçeteli menüsüyle misafirlerini gastronomik bir şölene davet ediyor. Adını Süryanice’deki ilk harften alan Olef, kimliğinde taşıdığı bu mirası ‘a’ kalite hizmet anlayışına dönüştürüyor. Sakin ambiyansı, ışık alan mimarisi, botanik süsleri ve şık dekorasyonu kapısından giren herkesi etkiliyor. Bu sofistike detaylara ise Wish More Hotel Group Executive Şefi Muhittin Kabasakal imzasıyla hazırlanan menü eşlik ediyor.

Muhittin Kabasakal ve ekibi tarafından hazırlanan zengin menü farklı damak tatlarına hitap ediyor. Tortilla mısır cipsi, ev yapımı guacamole ve salsa sos eşliğinde hazırlanan Chips & Guacamole, güne mükemmel bir başlangıç yapmak isteyenler için ideal bir seçim olarak öne çıkıyor. Sağlıklı bir seçenek arayanlar içinse lor peynirli hardallı limoncello sos, çilek ve armut ile servis edilen Semiz Otu Salatası yer alıyor.

Dana bonfile parçalarının parmesan ve taze fesleğen ile tamamlanmasıyla menüdeki yerini alan Orecchiette Ragu ve ızgara kuşkonmaz ile fırınlanmış baby patateslerin eşlik ettiği Muhittin Şef’in imza lezzetlerinden Dana Bonfile Olef’in öne çıkan seçenekleri arasında yer alıyor. Tatlılara gelince çıtır baklava hamuru, pastacı kreması, çilek ve portakal yaprağı ile servis edilen Crispy Funnel damağa olduğu kadar göze de hitap ediyor.

Wish More Hotel Şişli'nin çatısı altında lezzet tutkunlarını ağırlayan Qarivo Pizza & Pasta ve Marmo Burger & Drink isimli iki farklı konseptte hizmet veren lezzet noktası var. Arzu ettiğiniz takdirde her iki markanın menüsünde yer alan seçenekleri de Olef Restaurant’da deneyimleyebiliyorsunuz. İtalyan mutfağının sıcaklığını ve zenginliğini yaşamak isteyenler için el yapımı pizza ve makarnalar, Executive Şef Muhittin Kabasakal'ın titizlikle seçtiği malzemelerle hazırlanarak servis ediliyor.

Marmo Burger & Drink’in menüsündeki hamburgerler de oldukça özenli bir süreçten geçiyor. Mayalanması üç gün süren hamburger ekmekleri ve ev yapımı özel soslarla hazırlanan hamburgerler damaklarda iz bırakıyor. Menüde yer alan tüm seçeneklerde Marmo Burger imzalı ev yapımı soslar kullanılıyor. Bu da hamburgerlerin lezzetine lezzet katıyor.

Wish More Hotel Grubu’nun ikinci oteli olarak 2023 yılında şehrin kalbi Şişli’de açılan Wish More Hotel Şişli, üst düzey konfor ve fonksiyonel lüksü birleştiren çağdaş tasarım anlayışının yanı sıra sunduğu gastronomik deneyim ile adeta bir mücevher gibi parlıyor.

GASTRONOMİNİN KALBİ ANTALYA’DA ATTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yerel gıdaya sahip çıkmak, Antalya mutfağını ve bölgenin coğrafi işaretli ürünlerini öne çıkarmak amacıyla ikincisini düzenlediği Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali bu yıl da yoğun ilgi gördü. 3 gün boyunca devam eden; sergiler, ürün tanıtımları, workshoplar, paneller, söyleşiler, yarışmalar ile konserler, yerli ve yabancı pek çok kişi tarafından takip edildi.

“Antalya’dan Dünya’ya’’ mottosuyla düzenlenen festival, Türkiye ve dünyadan birbirinden ünlü Michelin yıldızlı şefleri, gurmeleri, gastronomi ve turizm yazarlarını, sektörün farklı alanlarındaki profesyonellerini Antalya’da buluşturdu. Düzenlenen panel ve söyleşiler kapsamında bilgi birikimleri ve deneyimlerini paylaşan profesyoneller, gastronomi turizminin gelişmesi yolunda atılabilecek adımlar hususunda da fikir alışverişinde bulundu.

Türkiye turizminin göz bebeği ve başkenti Antalya’nın dünya turizminde sahip olduğu ayrıcalıklı konuma değer katmayı hedefleyen festivalin içeriği ile fark yarattığını söyleyebilirim. Bu bakış açısı ile önümüzdeki yıllarda Antalya’nın dünyada sadece güneşi, kumu ve denizi ile değil dünya turzim destinasyonları arasında gastronomisiyle de öne çıkacağını belirtmek istiyorum. Tabii ki bunu sadece festivalle yapmamız mümkün olmayacak. Moderatörlüğünü üstlendiğim panelde de Lara Balık Kurucusu Erdal Atılgan, Karma Azumare ve Alma Restaurants Kurucu Ortağı Mahmut Gökkaya ve 7 Mehmet Restaurant 3. Kuşak Temsilcisi Mehmet Akdağ ile bu konuyu konuştuk ve ağırlama sektöründe sürdürülebilir servis kalitesiyle yaratılacak müşteri deneyiminin Antalya gastronomisinin tanıtımına sağlayacağı katkılara vurgu yaptık.

2. Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali’ne katkı sağlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Sözen Group CEO’su Gökmen Sözen olmak üzere bu ayrıcalıklı organizasyona emeği geçen herkesi can-ı gönülden alkışlıyorum.