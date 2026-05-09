Manzara, Meze ve Hafıza...

İffet Hanım’ların, Mehmet Bey’lerin ve Yorgo Baba’ların anılarıyla örülü bu topraklarda, meyhane kültürü sadece bir "içki içme" değil, kolektif bir hafıza mekanıdır.

Bu kültürel mirasa saygı duyarak, Moda’dan Yoğutçu Parkı’na inerken yokuşun hemen bitiminde sağda kalan Riva’s Otel’in beşinci katına çıktığınızda, sizi hem şehre hem de damağınıza dair yeni bir keşif bekliyor: Müsaade Teras.

Mekâna adım attığınız anda, ilk dikkatinizi çeken şey dekorasyondaki renklerin sıcaklığı oluyor.

Duvarlardaki derin vişne çürüğü ve bordo tonları, akşam güneşinin terastan içeri süzülen ışıklarıyla birleşince içeride huzurlu bir derinlik oluşturuyor.

Aydınlatma tasarımı, sofranın mahremiyetini koruyacak kadar loş ancak sunumların estetiğini ön plana çıkaracak kadar isabetli seçilmiş.

Masaların üzerindeki şık, minimalist lambalar, ortamın o "modern meyhane" iddiasını destekler nitelikte.

Duvarlarda asılı duran naif balık illüstrasyonları ise mekanın gastronomiye yaklaşımındaki o "şahsına münhasır" tavrı sessizce fısıldıyor.

Pencereden dışarı baktığınızda, İstanbul’un en güzel silüetlerinden biri karşınıza çıkıyor.

Şarkılara konu olan Kalamış Koyu, Marina, Adalar, uçsuz bucaksız deniz ve ufukta birbirini takip eden şehir ışıkları, yemeğe eşlik eden görsel bir şölene dönüşüyor.

Bu manzara, Müsaade Teras’ın sadece bir lezzet durağı değil, aynı zamanda bir seyir alanı olduğunu kanıtlıyor.

Masadaki keten peçetelere işlenmiş "Müsaade Teras" logosundaki zarafet, işletmenin detaylara verdiği önemi ve kurumsal marka kimliğini ne kadar titizlikle inşa ettiğini gösteriyor.

Müsaade Teras’ın mutfak anlayışı, geleneğin köklerine sadık kalarak modern bir yorum geliştirme üzerine kurulu.

"Yemeyeceğimiz şeyi yedirmemek" düsturuyla hareket eden mutfak ekibi, meze kültürünü bir üst seviyeye taşımış.

Menüde yer alan her tabak, sadece bir yiyecek değil, üzerinde düşünülmüş birer kompozisyon gibi.

Gastronomi dünyasında, mezenin ustası olmak rakının da ustası olmaktır anlayışı burada hayat buluyor.

Müsaade Teras’ın menüsü, paylaşmanın ve uzun uzun süren derin sohbetlerin ritmini desteklemek üzere "paylaşımlık tabaklar" konseptiyle kurgulanmış.

Sofraya gelen tabaklar tadımlık değil, doyurucu ve üzerine kelam edilmeye değer porsiyonlar olarak karşımıza çıkıyor.

Soğuk başlangıçlar sahneye çıktığında, damaktaki lezzet katmanları birer birer açılmaya başlıyor.

Humus, ipeksi dokusu ve tahinin yerinde kullanımıyla ustalığını konuşturuyor.

Girit Ezme, peynirin taze süt kokusunu ve kavrulmuş fıstığın çıtırtısını dengeli bir şekilde birleştirerek sofraya ferahlık taşıyor.

Sirkeli Karidesli Patlıcan, patlıcanın o isli ve topraksı tadını denizden gelen taze karidesle ve sirkeli bir dokunuşla öyle zarif bir dengeye oturtmuş ki, tam bir ustalık işi.

Somon Terin, mekânın vizyonunu yansıtan oldukça rafine ve modern bir tabak olarak dikkatimi çekiyor.

Bonfile Tataki ise etin kalitesini mühürleme tekniğiyle ön plana çıkaran, gastronomi meraklılarını mest edecek bir derinliğe sahip.

Sıcak paylaşımlıklara geçtiğimizde ise tempo biraz daha yükseliyor.

Trüflü Peynir Saganaki, trüfün karakteristik aromasının sıcak peynirle eriyip damakta yayılmasıyla tam bir konfor yemeğine dönüşüyor.

Kabak Çiçeği Tempura, taze çiçeğin narinliğini bozmadan hazırlanan, yağı hiç çekmemiş çıtır bir katmanla sunuluyor; bu teknik başarı mutfağın disiplinini gösteriyor.

Meyhane sofralarının olmazsa olmazı Yaprak Ciğer, olması gerektiği gibi incecik ve lokum kıvamında servis ediliyor.

Ancak benim için gecenin yıldızı, hiç kuşkusuz Beğendili Kokoreç oldu.

Kokorecin hırçın enerjisiyle patlıcan beğendinin ipeksi zarafetinin buluşması, damağımda oldukça katmanlı ve derin bir iz bıraktı.

Burada küçük bir uyarıda bulunmak isterim.

Porsiyonların cömertliği ve lezzetlerin ardı arkası kesilmeyen akışı sebebiyle, ana yemeğe geçecek yerim kalmadı.

Müsaade Teras’ı ziyaret edecek olanların, bu paylaşımlık tabakların doyuruculuğunu hesaba katarak bir sipariş kurgusu yapmalarını öneririm.

Zira bu meze yolculuğu, ana yemeğe ihtiyaç duymadan da sizi gastronomik bir doyuma ulaştırıyor.

Gecenin sonunda, Moda’nın üzerine çöken lacivert karanlıkta Kalamış’ın ışıklarını izlerken, Kadıköy’ün o eski ve zarif ruhunu yanımda hissettim.

Müsaade Teras, sadece damağımıza değil, bu semtin kadim hafızasına ve nezaketine yapılmış bir saygı duruşu niteliğinde.

Belki de hayatın asıl zenginliği, geçmişin naifliği ile bugünün modernitesini aynı masada buluşturabilmekten geçiyor.

O nedenle emeğin, hevesin ve adabın bu derece uyum içinde olduğu mekanlar, şehrin gastronomi haritasında parlamaya devam etmeli.