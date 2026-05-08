CHP Afyonkarahisar'da 'Burcu Köksal' Temizliği: Merkez İlçe Başkanı Albayrak Görevden Alındı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın sürpriz AK Parti hamlesi sonrası CHP İl Başkanlığı’nda ipler tamamen koptu. Köksal’a en yakın isimlerden biri olarak bilinen Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak ve merkez ilçe yönetim kurulu, gerçekleştirilen olağanüstü toplantıyla görevinden alındı.

31 Mart seçimlerinde CHP çatısı altında Afyonkarahisar'da tarihi bir zafer kazanan Burcu Köksal, sürpriz bir kararla AK Parti'ye geçeceğini açıkladı.

Hakkındaki transfer iddialarına son noktayı koyan Belediye Başkanı Burcu Köksal, tv100'de geçiş sürecini doğruladı. Köksal, "Evet bir karar verdim. Salı günü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti’ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur" diyerek geçişin kendi hür iradesiyle gerçekleştiğini vurguladı.

CHP’DEN KARŞI HAMLE

Köksal’ın açıklamasının hemen ardından CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı olağanüstü toplandı. Köksal’a yakınlığıyla bilinen Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak ve tüm yönetim kurulu üyeleri görevden alındı.

BELEDİYE ÖNÜNE ÇAĞRI

Öte yandan bugün saat 17.00’de CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ın katılımıyla belediye binası önünde büyük bir buluşma düzenlenecek. CHP İl Başkanlığı, "tüm vatandaşları" iradelerine sahip çıkmaya çağırdı.

