Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Festivali Çağrısı

Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle,“Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm” temasıyla 4-7 Haziran 2026’da Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliği ile sıfır atık yaklaşımını ortak bir toplumsal dönüşüm vizyonunda buluşturacak. Festivalin geleneğin birikimini geleceğin ihtiyaçlarıyla harmanlayan, her yaştan insanı ortak bir sorumluluk etrafında buluşturan anlamlı bir adım olduğunu belirten Emine Erdoğan, “Daha yaşanabilir bir dünya için tüm vatandaşlarımızı, bu dönüşüm hareketinin bir parçası olmaya davet ediyorum” dedi. İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında bu sene ilk kez gerçekleştirilecek festivale ilişkin tüm bilgiler ve ücretsiz kayıt işlemlerine sifiratikfestivali.org/tradresinden ulaşılabiliyor.

Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan himayesi ve vizyonu doğrultusunda, COP31 sürecinde faaliyetlerini hızlandırarak sürdüren Sıfır Atık Vakfı, enerji verimliliği ve sürdürülebilir yaşam odağında yeni bir buluşmaya hazırlanıyor.

İstanbul Valiliği ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde, 1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamındaki “Sıfır Atık Festivali”, 4-7 Haziran 2026 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

Sıfır Atık Vakfı, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, “Ortak Evimiz Dünya”anlayışıyla küresel ölçekte çevre bilincini güçlendirmeye devam ediyor. Emine Erdoğan'ın sürdürülebilir gelecek vizyonu doğrultusunda, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali, çevre duyarlılığı ve enerji verimliliği ekseninde toplumun her kesimini İstanbul’da bir araya getirecek. 7’den 77’ye herkese hitap edecek festival; sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması, yenilikçi çevre teknolojilerinin tanıtılması ve sıfır atık bilincinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenecek etkinliklerle, COP31 sürecinde Türkiye’nin çevre ve iklim vizyonuna katkı sunan önemli bir buluşma noktası olacak.

EMİNE ERDOĞAN: SIFIR ATIK FESTİVALİ GÜÇLÜ BİR FARKINDALIK HAREKETİ

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Festivali'ne ilişkin değerlendirmesinde, “Sıfır Atık Vakfımız ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız iş birliğinde, İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Festivali, güçlü bir farkındalık hareketi. ‘Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm’ temasıyla hayat bulan festival; geleneğin birikimini geleceğin ihtiyaçlarıyla harmanlayan, her yaştan insanı ortak bir sorumluluk etrafında buluşturan anlamlı bir adım. Daha yaşanabilir bir dünya için tüm vatandaşlarımızı, bu dönüşüm hareketinin bir parçası olmaya davet ediyorum. Festival; sıfır atık, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir şehircilik, iklim farkındalığı ve çevre teknolojileri başlıklarında kamu, özel sektör, akademi, yerel yönetimler, gençler, çocuklar ve sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında buluşturacak” dedi.

SIFIR ATIK, BÜTÜNCÜL BİR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KÜLTÜRÜ

Festival kapsamında uygulamalı deneyim alanları, kültür-sanat etkinlikleri, çocuk atölyeleri, çevre teknolojileri sergileri, girişimcilik buluşmaları ve iyi uygulama örnekleriyle; sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel bir politika değil, aynı zamanda yaşamın tüm alanlarını kapsayan bütüncül bir sürdürülebilirlik kültürü olduğu vurgulanacak.

SIFIR ATIK FESTİVALİ ULUSLARARASI BİR FARKINDALIK PLATFORMU

Sıfır Atık Festivali; çevre bilinci, sürdürülebilir yaşam, teknoloji, sanat ve eğitimi bir araya getiren uluslararası bir farkındalık platformu olarak hayata geçirilmektedir. Festival, sürdürülebilir yaşam pratiklerini günlük hayatın doğal bir parçası haline getirmeyi amaçlayan eğitici ve deneyim odaklı etkinliklerle ziyaretçilerine kapsamlı bir deneyim sunacaktır.

“Farkındalık”, “Hareket” ve “Gelecek” eksenlerinde kurgulanan festival kapsamında; interaktif ekolojik atölyeler, uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek paneller, çevre teknolojileri odaklı etkinlikler ve sürdürülebilir ürünlerin yer aldığı yeşil pazaryerleri katılımcılarla buluşacak.

SIFIR ATIK YAKLAŞIMINI SADECE ANLATAN DEĞİL, AYNI ZAMANDA UYGULAYAN BİR MODEL

Festival, yalnızca sıfır atık yaklaşımını anlatan değil, aynı zamanda uygulayan bir organizasyon modeliyle gerçekleştirilecek. Tek kullanımlık plastik kullanımına yer verilmeyecek etkinlik alanında; dijital biletleme sistemleri, güneş enerjisi destekli sahneler, kompost istasyonları ve depozitolu bardak uygulamalarıyla karbon ayak izinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle, Sıfır Atık Vakfı’nın küresel sürdürülebilirlik vizyonunu yansıtan festival; israfın önlendiği, kaynakların verimli kullanıldığı ve döngüsel ekonominin yaygınlaştığı bir gelecek anlayışını toplumun tüm kesimleriyle buluşturmayı amaçlamaktadır.

“İSRAF EDİLEN HER KAYNAK, AYNI ZAMANDA KAYBEDİLEN BİR ENERJİ”

Sıfır Atık Festivali; kaynakların verimli kullanımı, enerji tasarrufu, israfın önlenmesi ve atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması gibi konuları toplumun tüm kesimleri için erişilebilir ve uygulanabilir hale getirmeyi amaçlıyor. Festival boyunca enerji verimliliği ile sıfır atık yaklaşımının birbirini tamamlayan iki temel dönüşüm alanı olduğuna dikkat çekilecek; “israf edilen her kaynağın aynı zamanda kaybedilen bir enerji” olduğu anlayışı merkeze alınacak.

SIFIR ATIK FESTİVALİ DİJİTAL PLATFORMU ERİŞİME AÇILDI

Festivalin resmi dijital platformu olan https://sifiratikfestivali.org/tr erişime açıldı. Festival programı, konuşmacılar, etkinlik takvimi, başvuru süreçleri, çocuk ve gençlik etkinlikleri, gönüllülük programları, katılımcı kurumlar ve festival kapsamındaki tüm güncel duyurular internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Web sitesinde sıfır atık yaklaşımına dair temel bilgiler de yer alırken katılımcı rehberi ile etkinliğe dair merak edilen tüm sorulara yanıt veriliyor. Sitenin ana sayfasında festivale katılım için ücretsiz online kayıt yaptırılabilirken, Fikrini Paylaş platformu üzerinden festival sürecinin paydaşı olunabiliyor.

Sıfır Atık Festivali Programı: Katılımcılar Sürdürülebilir Yaşam Kültürüyle Buluşacak

Festivalin günlük programı; farkındalık, deneyim, eğitim ve kültür-sanat odaklı çok yönlü etkinliklerden oluşacak şekilde planlandı. Her gün sabah saatlerinde gerçekleştirilecek kapı açılışı ve “Mataranı Kap Gel” konseptli karşılama etkinlikleriyle katılımcılar; yerel üreticiler tarafından hazırlanan ambalajsız ikramlarla sürdürülebilir yaşam kültürüyle buluşacak.

Kaynak: AA