Hantavirüs Korkusu Büyüyor: Bir Ülkeye Daha Sıçradı! Dünya Alarm Durumuna Geçti

Arjantin’den hareket eden Hollanda bandıralı yolcu gemisi MV Hondius’ta ortaya çıkan hantavirüs vakaları dünya genelinde endişeye neden oldu. İlk olarak gemide tespit edilen vakaların ardından Hollanda, Singapur ve İsviçre’ye yayılan virüsün şimdi de İsrail ve İngiltere’de görüldüğü açıklandı. Uluslararası sağlık kuruluşları gelişmeleri yakından takip ederken, birçok ülkede acil durum protokolleri devreye alındı.

1 Nisan’da Arjantin’den yola çıkan ve 23 farklı ülkeden yolcu taşıyan lüks gemide başlayan salgının ardından, temaslı kişiler üzerinden yeni bulaş zincirleri oluştuğu bildirildi. İspanya’nın Kanarya Adaları rotasında ilerleyen gemiyle bağlantılı vakalar nedeniyle sağlık otoriteleri alarma geçti.

ÖLÜ SAYISI 3’E YÜKSELDİ

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre şimdiye kadar 5’i doğrulanmış toplam 8 hantavirüs vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 3’e çıktığı bildirildi.

Salgın sürecinin, 11 Nisan’da Hollandalı bir yolcunun yaşamını yitirmesiyle başladığı aktarıldı. Daha sonra aynı gemide bulunan eşinin Güney Afrika’da hayatını kaybettiği, son olarak da Alman bir yolcunun 2 Mayıs tarihinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

5 ÜLKEDE YAKIN TAKİP BAŞLATILDI

Hollanda’da, hayatını kaybeden yolcuyla temas ettiği belirlenen bir kabin görevlisinin karantinaya alındığı ancak yapılan testlerin negatif çıktığı duyuruldu.

Singapur’da gemide bulunan iki kişinin yüksek riskli temaslı olarak izlemeye alındığı belirtilirken, İngiltere’de ilk hantavirüs vakasının resmen doğrulandığı açıklandı.

İsviçre Federal Halk Sağlığı Dairesi, enfekte bir hastanın Zürih Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altında olduğunu duyurdu. İsrail’de ise Doğu Avrupa kaynaklı olduğu değerlendirilen bir vakada hantavirüs tespit edildiği, hastanın sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ilk bulaşların Güney Amerika’daki kuş gözlem turları sırasında gerçekleşmiş olabileceğini ifade etti.

CDC ACİL DURUM KODUNU DEVREYE SOKTU

CDC, yaşanan gelişmeler sonrası süreci “3. seviye acil durum” kapsamında izlemeye aldığını açıkladı. Acil Durum Operasyon Merkezi’nin aktif hale getirildiği belirtilirken, uzmanlar hantavirüsün uzun kuluçka süresi nedeniyle önümüzdeki günlerde yeni vakaların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

PANDEMİ ENDİŞESİ VAR MI?

Uzmanlar, hantavirüsün kemirgenlerin dışkı ve salyalarıyla bulaşan ciddi bir enfeksiyon olduğunu belirtirken, virüsün yayılım şeklinin COVID-19’dan farklı olduğunun altını çiziyor. DSÖ yetkilileri, mevcut tabloya rağmen küresel çapta bir pandemi riskinin düşük olduğunu değerlendiriyor. Kamuoyuna ise paniğe kapılmadan resmi açıklamaların takip edilmesi çağrısı yapılıyor.

