Eşini Öldürmek İsterken Kayınvalidesi Tarafından Öldürülmüştü: Defalarca Ölümle Tehdit Etmiş

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Rüzgar Eser, boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.’nin yaşadığı eve geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmada Rüzgar Eser, eşini silahla yaralayıp, olay sırasında evde baldızı Betül E. 32 ile annesi Delal A.'ya şiddet uygulamaya başladı.

KIZLARINI KURTARMAK İÇİN DAMADINI BIÇAKLADI

Kızlarını ve kendi canını kurtarmak isteyen Delal A. mutfaktan bıçak alarak Rüzgar Eser'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Ağır yaralanan Nurşin E. ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Delal A. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

EŞİNİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Olay öncesi Rüzgar Eser'in boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E. ile görüntülü konuştuğu anlar ortaya çıktı. Görüntülerde, eşi ve kızı ile konuşan Rüzgar Eser'in "Nurşin 2-3 ay sabret, seni öldüreceğim, sakın geri adım atma. İki ay sonra o çocuk annesiz babasız kalacak, yetimhanede büyüyecek" dediği anlar yer aldı.

'ANNENİ ÖLDÜRECEĞİM' DEDİĞİ VİDEOYU KIZINA GÖNDERDİ

Öte yandan Rüzgar Eser olaydan önce çektiği videoyu 4 yaşındaki kızına gönderdiği ve "Ben senin anneni öldürmek zorundayım, kendi ellerimle öldüreceğim. 2 aya Almanya'ya gideceğim para lazım, seni devlet büyütecek. Ben 2-3 ay sonra gelip senin anneni, neneni ve o evde kimi yakalarsam öldüreceğim. Annene söyle aklını başını alsın" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Kaynak: DHA