Hantavirüs Salgını Çıkan 'Ölüm Gemisi'nden Kurtulan Ruhi Çenet Karantinada: 'Durumu Örtbas Etmeye Çalıştılar'

Arjantin'den yola çıkan ve Atlas Okyanusu’nun en izole noktalarına doğru seyreden MV Hondius yolcu gemisi, yüzen bir karantina gemisine dönüştü. 150’den fazla yolcunun bulunduğu gemide ortaya çıkan ve insandan insana bulaşma riski taşıyan hantavirüs, bugüne kadar aralarında Hollandalı yaşlı bir çiftin de bulunduğu 3 yolcunun ölümüne yol açtı.

'DOĞAL ÖLÜM DEDİLER, VİRÜSÜ GIZLEDILER'

Gemiden 24. günde ayrılan ve yaşadıklarını The New York Times'a anlatan ünlü YouTuber Ruhi Çenet, gemi yönetiminin ilk ölümden sonra yolcuları yanılttığını iddia etti.

Kaptan tarafından yapılan anonsta, vefat eden yolcunun doğal sebeplerden öldüğü ve durumun kesinlikle bulaşıcı olmadığının söylendiğini belirten Çenet, "Gemi yönetimi başlangıçta ne olduğunu anlamadı ya da durumu örtbas etmeye çalıştı" dedi.

'ÇOK UCUZ KURTULDUK'

Gemi içindeki günlük hayatın hiçbir önlem alınmadan devam ettiğini gören Çenet, kendi kararıyla izolasyon sürecine girdiğini anlattı. İlk vefat eden kişinin eşinin de fenalaştığını gördükten sonra riskin büyüklüğünü kavradığını söyleyen ünlü YouTuber, "Kameramanımla birlikte o andan itibaren odamıza kapandık ve dışarıyla temasımızı tamamen kestik" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE SIKI KARANTİNA

Türkiye’ye dönen Ruhi Çenet, şu an evinde sıkı bir gözetim altında olduğunu açıkladı. Sağlık ekipleriyle sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Çenet, "Birkaç hafta boyunca toplum içine karışmayacağım. En ufak bir halsizlik hissettiğim an ambulans çağırmak üzere hazır bekliyorum" diyerek sürecin ciddiyetini vurguladı.

İNSANDAN İNSANA BULAŞABİLİR

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gemideki vakaların nadir görülen ve insandan insana bulaşabilen bir hantavirüs türü olduğunu teyit etti. Virüsün kuluçka süresinin 8 haftaya kadar çıkabilmesi nedeniyle, gemiden ayrılan tüm yolcular dünya genelindeki sağlıkçılar tarafından takip ediliyor.

Kaynak: T24