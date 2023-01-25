AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihini belirlendikten sonra "Yeter, Söz Milletin!" buyurdu! Demokrat Parti'nin 14 Mayıs 1950'deki genel seçimlerde kullandığı sloganı muhtemelen 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlerde kullanacağını da açıklamış oldu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dünkü grup toplantısında aslında neye "yeter" demek gerektiğini ayrıntılı şekilde ortaya koydu. Kılıçdaroğlu’nun ayrıntılı olarak ortaya koyduğunu bendeniz Beşiktaşlıların bir zamanlar kullandığı sloganı Çarşı'dan izinle değiştirip şöyle özetleyeyim: "Yeter R. Tayyip Erdoğan, yeter!"

ERDOĞAN BALTAYI FENA TAŞA VURDU!

Erdoğan, 14 Mayıs 1950'ye hem tarih hem de slogan olarak gönderme yaparken baltayı fena taşa vurdu! Demek ki yanında artık rahmetli Erol Olçok'un yerini dolduracak bir isim yok. Zaten bu 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde anlaşılmıştı.

1950'den bu yana köprülerin altından çok su geçti. 73 yıl geçti tam. DP'nin, Menderes’in 73 yıl önce 27 yıllık CHP tek parti yönetimine itirazının sloganı olarak "Yeter, Söz Milletin!" cin bir slogan olarak siyasi iletişim zekasıydı o konjonktürde. Devlet, yani bürokrasi, yani vergici, yani jandarma vb. bir yanda; vergiciden, jandarmadan illallah diyen millet bir yandaydı. Herkesin oyu eşitti ve DP kimlere kucak açacağını çok iyi biliyordu.

Oysa şimdi seçimlere yaklaşık 21 yıllık kesintisiz AK Parti iktidarında gidiliyor. Üstelik yaklaşık üçte biri de "parti devleti" atmosferinde bu 21 yılın. AK Parti ve çevresindekilerin tamamen ele geçirdiği devlet erki ve karşısındaki millet kapışacak önümüzdeki seçimlerde. Üstelik, milletin etrafında toplandığı İttifakın adı da "Millet İttifakı"! ( Erdoğan'ın ortaya attığı slogandan sonra 6'lı Masa, kuracağı İttifakın adını hiç tartışmasız "Millet İttifakı" olarak belirlemeli, hatta bunu 26'sındaki 6'lı Masa toplantısında karar altına almalıdır. Zaten bu isim geçen defadan yerleşmişti)

Özetle, "Yeter Söz Milletin!" sloganı Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na bumerang olarak dönecektir. Bunu yaşayarak göreceğiz ve bir siyasi iletişim hatası olarak literatüre girecek.

O EL BAŞKA, BU EL BAŞKA

Dahası var; DP'nin o sloganının yer aldığı afişleri hatırlayalım; sloganının yanında bir de el resmi var. Elin beş parmağı da açık. Oysa Erdoğan'ın her elini kaldırışında elin beş değil, dört parmağını görüyoruz! Burada da falso var! Menderes’in eli kalkıyordu havaya "yeter" demek için, Erdoğan'ın ise eli kalkıyor havaya "rabia" demek için. Aradaki fark sadece parmak farkı değil; Menderes ve Bayar "merkez sağ" idi. Erdoğan'ın çizgisi ise İhvan.

BAYAR VE MENDERES NEREDE, AK PARTİ NEREDE?..

Menderes, Atatürk’ün döneminde 1930'larda CHP'nin Aydın İl Başkanı. Hani Erdoğan'ın sıklıkla eleştirdiği tek parti döneminin CHP il başkanı. Ya Celal Bayar? Kurtuluş Savaşı'nın Galip Hoca'sı... Atatürk'ün kurduğu T. İş Bankası'nın başındaki ilk isim... Atatürk'ün İktisat Bakanı ve nihayet Atatürk'ün Başvekili. Atatürk'ü sevmenin ibadet olduğunu söyleyen isim.

Başka?.. Demokrat Parti'nin devamı olduğunun kalın çizgilerle altını çizen ve bugün aynı ismi taşıyan parti de 6'lı Masa'nın içinde. Menderes’in Yassıada'da avukatlığını yapan önceki TBMM Başkanı ve yine DP'nin devamı olan Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk da 6'lı Masa'nın destekçisi. Ve merkez sağdan çok çok önemli başka isimler de.

Erdoğan'ın öykünmeci çıkışı nafile bir çırpınışın işareti gibi. Bir kez daha altını çiziyorum; değişimin garantisi ise 6'lı Masa'nın ve öteki muhalefet unsurlarının hata yapmaması....

6'LI MASA'YA NOT

Bu arada 6'lı Masa yarın yine toplanıyor. Artık ortak cumhurbaşkanı adayı için bir karargah kurma müjdesi çıkmalı o toplantıdan. O karargahın tefrişi için harekete geçilmeli. Bu bile seçmeni heyecanlandırıp harekete geçirecektir.

Bir önerim de şu: Yaşadığım İzmir'de 6'lı Masa partilerinin il başkanları düzeyinde şu ana kadar hiç toplanmadığını biliyorum. Demek ki bütün illerde de durum farklı olmasa gerek. 26'sındaki toplantıda liderler 81 ildeki 6'lı Masa partilerinin il başkanlarının da kendileri gibi istişare amaçlı toplanmaya başlanması kararını almalıdır. Şurada seçime 108 gün kaldı. İl başkanları ortak bir seçim kampanyası yürütecek ama tanışıp kaynaşmadan nasıl olacak? Ki, partilerin birçok il başkanı şu sıralarda kongre ya da adaylık için istifalardan dolayı değişti.