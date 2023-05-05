Şu anketler... Ve Millet İttifakı’nın başarı kıstası

Artık anket sonuçları yayınlanamıyor, o süre önceki gün başladı.

Peki yasak başlamadan önceki anketler ne kadar sağlıklı fikir veriyordu?

Ya da şöyle sorayım; sağlıklı, yani doğru fikir veriyor muydu?

Yoksa seçimler için yapılan kamuoyu yoklamaları, anketler seçmeni bir yere yönlendirmeyi mi hedefliyordu? Seçmeni maniple mi ediyordu?

İKİ TÜRLÜ ANKET

Öncelikle şunun altını çizeyim; bir parti ya da aday iki tür anket yaptırır: 1) Kendi durumunu gerçekten de ölçmek için asla açıklanmamak üzere yaptırılan anket; ki, çıkan sonuca göre kampanyasını gözden geçirir... 2)Seçmenini konsolide etmek ve ilave seçmen almaya dönük olarak kamuoyuna açıklanmak üzere yaptırılan ve sonuçlar üzerinde oynanarak açıklanan anket.

Gerçek anket genel seçimlerde ülke bütününün ve tüm seçmenin eğilimini yansıtan, doğru örneklemle yapılan ankettir. Çalıştığım bir yerel seçim kampanyası için yaptırdığımız bir anketi örnek vereyim; adayımız (CHP) mevcut adaydan (AK Parti) 12 puan geride çıktı seçimden 45 gün önce ancak izlediğimiz strateji ile seçimi 6 puan önde bitirdik. Tabiî 12 puan geride olduğumuzu açıklasak seçmeni lehimize çevirmek mümkün olmazdı.

Siyasal bilimler eğitimimiz sırasında rahmetli hocamız Prof. Ayhan Toraman'dan istatistik dersi aldık ve konu hakkında yeterli olacak teorik birikimimiz var. Pratik deneyimimiz de olunca bir parça ahkam kesmek normal olsa gerek!

KAMUOYU ARAŞTIRMA ŞİRKETİ ENFLASYONU!

Şimdilerde o kadar çok siyasi kamuoyu araştırması yapan şirket var ki neredeyse her partinin angaje olduğu (AK Parti ve CHP'nin çok sayıda) bir hatta birden fazla kuruluş söz konusu...

AK Parti için çalıştığı belli olan kuruluşların başında OPTİMAR ve GENAR geliyor. Şimdilerde herhalde SONAR da öyle. Zaten bunların başındaki kişileri televizyonlarda da neredeyse hergün izliyorsunuz. SAROS, AREA, ASAL ve başka bazı kuruluşların da AK Parti için çalıştığı anlaşılıyor.

CHP ve İYİ Parti yanında Millet İttifakı için çalıştığı anlaşılan bazı kuruluşlar da şöyle: AKSOY, AVRASYA, BUPAR, Polimetre, MAK, Artıbir, ORC, PİAR, METROPOL.

Yukarıdaki iki grubun yasak öncesindeki anketlerine bakın, ne kadar birbirinden uzak sonuçlar göreceksiniz! Şunu da belirteyim; bazı kuruluşlar ticaret bu, müşteri de değiştiriyor! Ancak çok angaje olan OPTİMAR, GENAR gibi kuruluşlar hep aynı müşteriye çalışıyor.

KONDA'YI AYRI BİR YERE KOYUYORUM

Yakın siyasi tarihimize göz attığımda KONDA'yı ayrı bir yere koyduğumu belirtmeliyim. Bir tanesi dışında hemen hemen bütün seçimlerini doğru ya da doğruya yakın bilmiştir yaptığı anketlerde. Bildiğim kadarıyla şimdi sadece aboneleriyle paylaşmak için yaptırılan anketleri kamuoyuna açıklamıyor. Televizyonlarda gördüğünüz Bekir Ağırdır'ın bildiğim kadarıyla KONDA'da artık sadece hissesi var, çalışmasına ve yönetimine katılmıyor. Ağırdır ile Mart ortalarında yaptığım record-off bir sohbette o zamanki gerçek durumu yuvarlak olarak almıştım ve hiç de şaşırmamıştım. Bunu da not edeyim.

BÜTÜN ANKETLERİ UNUTUN, DEĞİŞİM İÇİN HAREKETE GEÇİN!

Sevgili okur; kısacası okuduğunuz bütün anketleri unutun! Hiçbiri gerçek fikir vermiyor! Gönlünüzdeki adayın ve ittifakın, partinin kazanması için; değişim için anket okuma dönemi de bittiğine göre epeydir görüşmediğiniz akrabalarınızı, okul ve semt arkadaşlarınızı, askerlik ve iş arkadaşlarınızı, apartman komşularınızı, hemşerilerinizi vb. ziyaret ederek, telefonla arayarak, sosyal medyadan bulup ulaşarak ikna etmeye çalışın. Ki, değişim için çorbada tuzunuz olsun. Sonra başınızı taşlara vurmayın. Herkes değişim için kendisini sorumlu hissederek yapabileceğinin en fazlasını yapmaya, maksimum ilişkisine dokunmalı. Diyebilirsiniz ki partimizin kampanyası zaten onlara televizyondan, sosyal medyadan, saha çalışmalarıyla dokunuyor... Sizin dokunmanız belki de ve muhtemelen daha çok etki edecektir.

MİLLET İTTİFAKI'NIN BAŞARI KISTASI

Şimdi gelelim Millet İttifakı’nın başarı kıstasına...

1)Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 1. veya 2. turda kazanır ve Millet İttifakı partileri 301 ve daha fazla milletvekili çıkararak TBMM'de çoğunluğu sağlarsa, bu çok büyük bir başarı olur.

2)Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu 1. veya 2. turda kazanır ve Millet İttifakı partileri Emek ve Özgürlük İttifakı partileri ile birlikte TBMM'de çoğunluğu sağlarsa bu da başarıdır.

3) Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayını seçtirmesi veya parlamento çoğunluğunu diğer muhalefetle birlikte sağlaması; ya da tam tersinin gerçekleşmesi; yani iki seçimden birisini kaybedip birisini kazanması ise ne başarı ne de başarısızlık olur. Böyle bir sonuç "orta" olur ve fakat siyasi türbülans anlamına da gelir.

Reel politik, seçmenin sandık yaklaştıkça Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ı da, destekleyen partileri de Millet İttifakı lehine iyice aşağı doğru çekeceğini işaret ediyor. Çünkü ortalama seçmen de ilk kez oy kullanacak seçmen de Erdoğan'ın miadının dolduğunu düşünüyor. O yüzden de karşısındaki en güçlü adayı destekleyecek. Çok akıllı yeni seçmen ilk defa kullanacağı kıymetli oyunu heba etmek istemeyecek. Hatta bir 14 gün daha Erdoğan'a tahammül etmek istemediği için tercihini Kılıçdaroğlu lehine kullanacak. İnce ve Oğan'a angaje olan genç seçmenin ezici çoğunluğu da böyle davranacak fakat özellikle İnce'ciler pragmatik davranıp Kılıçdaroğlu’na kerhen oy kullanacak ama ruhen Ince'den kopmayacaklar en azından 14 Mayıs gecesine kadar.