Murat Bakan’ın dediği ve ötesi

İzmir’deki aday belirleme sürecine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kırgınlığı malum. Hatta CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soyer’i genel merkeze davet ederek kendisiyle görüşüp gönlünü almak, bu doğrultuda dış konularla ilgili üst düzey bir görevlendirme de yapmak istedi. Soyer, bu öneriye teşekkür ederek kabul etmedi ve 31 Mart’ta sona erecek başkanlığı sonrasında aktif siyaset sinyali verdi.

Soyer’in genel merkeze eleştirileri, özellikle Narlıdere Metrosu açılışındaki konuşması dikkat çekti. Normalde İzmir için önemli bir raylı sistem açılışı genel başkansız olmazdı. Ne var ki oldu. CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay da yoktu açılışta. Özel ve Tugay’ın yokluğuna yerel Ege’de Sonsöz’de törende bulunan CHP MYK Üyesi Murat Bakan şöyle açıklık getirdi:

“Narlıdere Metrosu’nun açılışına ben katıldım, partinin üst yönetiminden biri olarak genel başkanımız adına… (…) Cemil Tugay o törene katılamadı, çünkü o saatlerde Sözcü gazetesiyle röportaj randevusu vardı. Ayrıca İstanbul’da bir çekimi vardı. Tunç Bey, bizzat Cemil Tugay’ı aramış, açılışa davet etmiş. Cemil Bey, İstanbul’daki çekim ve randevular nedeniyle katılamayacağını üzülerek bildirmiş. Cemil Bey ile görüştüm, ‘Vekilim ben İstanbul’da olacağım, sizin açılışına katılmanız gerekiyor,’ dedi. Ben de zaten katılacağımı bildirdim.”

Narlıdere Metrosu’nun açılışından beş gün sonra 29 Şubat’ta Tugay’ın proje tanıtım toplantısında da Soyer yoktu. Tugay, arada çeşitli vesilelerle yaptığı gibi Soyer’i sunum öncesindeki girizgahta onore etti. Karşıyaka Belediye Başkanı olmasındaki referansına vurgu yaptı. Yeri geldiğinde de Soyer’in tepkisinin kendisine değil, aday belirleme süreci ile ilgili olarak genel merkeze olduğuna işaret etti.

“BU NOKTADAN SONRA YAPILMASI GEREKEN…”

Peki Soyer bundan sonra ne yapmalı? Buna yanıtı yukarıda değindiğim yayında Bakan şöyle veriyor:

“Ben Tunç Soyer’i beş yıl boyunca savunmuş, onun için herkesten çok mücadele etmiş, hatta sadece Tunç Soyer’i değil, eşi Neptün Soyer’i de bir Cumhuriyet kadını olarak kooperatifçilikte yaptığı çalışmalarıyla takdir etmiş, desteklemiş birisiyim. Her türlü algı operasyonlarına karşı ikisine de sahip çıkmış bir vekilim. (…) MYK’da önümüzdeki dönemde belediye başkan değişikliğine gidilecek kararı çıktı. Bu noktadan sonra yapılması gereken partinin kararına saygı duyup, o karar doğrultusunda partinin başarısı için çalışmaktır. (…)

Tunç Bey, iki dönem Seferihisar’da başarılı bir belediye başkanlığı yaptı. Bir dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Başarıyla görevini tamamladı. Bayrağı gelen arkadaşa devredecek. Tunç Soyer’e yakışan da budur. Siyasi olarak da ahlaki olarak da olması gereken bir şeydir. Kırılganlık, hatalar olabilir, biz de hata yapmış olabiliriz. Benim bildiğim Tunç Soyer, o erdemliliğe sahiptir. Adaylaşma süreci bitti. Tabii ki Cemil Bey’in de elini kaldıracaktır. Cemil Bey, Tunç Bey’i her yerde onore ediyor. Bir yerde, aday gösterilmediği için Tunç bey’in olumsuz bir çalışma yürüttüğü, bu konudaki düşüncesi soruldu Cemil Bey’e. O da, ‘Tam tersi,’ dedi. ‘Tunç Bey’le görüşüyorum, Karşıyaka’da benim adaylaşma sürecime yaptığı katkıdan dolayı teşekkür ediyorum, bize verdiği destek için teşekkür ediyorum.’ Lansmanda da teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Tunç Bey de aynı olgunluğu gösterecektir.”

ÜÇ İSİM O PLATFORMA ÇIKARSA…

Bu arada, Soyer’in bürokratlarına Tugay’ı brife etmeleri talimatı verdiği biliniyor. Brifing çok yakında gerçekleşebilir. Ancak tabii İzmir, halef/selef olacak ikilinin ne zaman yan yana geleceğini konuşuyor ve aslında bunu bekliyor da Bakan’ın da işaret ettiği gibi. Şunu da hissediyorum şehrin başta CHP kamuoyu olmak üzere nabzını tutan birisi olarak; Soyer ve Tugay yan yana gelmeye başladığında İzmir’de bayram havası erken yaşanacak. Zaten CHP’nin Büyükşehir’i kazanma sıkıntısı yok. Fakat İzmir’de iklim Akdeniz olduğunda CHP’nin ritmi artacak, Cumhur İttifakı ile olan makas CHP lehine açılacak. Hatta, Kocaoğlu, Soyer ve Tugay aynı platforma çıktığında ve platformda Ahmet Piriştina’nın da bir görseli olduğunda CHP’nin İzmir’deki kesintisiz iktidarının 25+5 yılı parıldayacaktır. Üç başkan, “Bir İzmir Var” bilinci içinde davranarak inanıyorum ki platforma birlikte çıkacaktır. Çıkmalıdır. Belki de yakın bir zamanda CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu “Bir İzmir Var”-“Başka İzmir Yok!” mottosu ile üç başkanı önceki gün faaliyete geçen CHP İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi’nde bir araya getirecektir. Bu buluşmayla CHP’nin seçim kampanyası da iyice ateşlenecektir.