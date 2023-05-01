Meral Akşener’in Kordon'daki sürprizi ve o talep 

Önceki gün Gündoğdu'da Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı R. Tayyip Erdoğan'ın bindirilmiş kıtalarla gecikmeli yapılan sönük mitingi sonrasında dün zamanında yani 15.30'da öğleden sonra başlayıp 18.50'de sona eren Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingi ister istemez kıyaslanacaktı.

Fakat iki miting katılım açısından hiç de kıyaslanacak gibi değildi. Ayrıntıları, miting sırasındaki izlenimleri anında Gerçek Gündem'de aktardım. Kılıçdaroğlu’nun mitinginde İzmir dışından kimse yoktu. Mitinge toplu ulaşım araçlarıyla ya da yakın yerlerden yürüyerek gelmişti. Buna karşın Kılıçdaroğlu tamamen organik toplulukla bütün Kordon'u hınca hınç doldurdu. İzmirliler öğleden önce doldurmaya başladığı Kordon'da yorulsalar da güneşten etkilenseler de miting sonuna kadar kadar kaldılar.

Mitingde ilk konuşmayı ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. Ondan sonra sahneye liderlerden Karamollaoğlu çıktı. İmamoğlu ve Yavaş'ın ardından da Babacan, Uysal, Davutoglu ve Akşener söz aldı. Karamollaoğlu'nun neden liderlerle değil de iki belediye başkanı-cumhurbaşkanı yardımcısı adayının öncesinde söz aldığı anlaşılmadı. Belki erken ayrılacak diye düşündüm ama miting sonundaki toplu selamlamada sahnedeydi.

Davutoğlu yine yaptı yapacağını ve sahnede en uzun süre konuşan isim oldu! Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu bile 18 dakika konuşurken Davutoğlu tam 27 dakika mikrofonda kaldı. İmamoğlu ve Uysal 17, Yavaş 13, Karamollaoğlu 11, Babacan 9 dakika konuştu.

TUNCER BEY DE İLK DEFA SAHNEDE

Kılıçdaroğlu'ndan önce sahneye son olarak gelen ve sadece 7 dakika konuşan Akşener’in sürprizi sahneye ilk defa eşi Tuncer Bey ile çıkması ve halkı birlikte selamlamalarıydı. Selvi Hanım, Zeynep Hanım da mitingde eşleriyle sahneye çıktılar. Ancak Davutoğlu'nun eşi Sara Hanım, Uysal'ın eşi Hatice Hanım ve Karamollaoğlu'nun eşi Ayşe Yasemin Hanım mitingde yoktu. Zaten Ayşe Yasemin Hanım ile Hatice Hanım'ı nedense hiçbir yerde görmüyoruz. İmamoğlu'nun eşi Dilek Hanım ile Yavaş'ın eşi Nursen Hanım ve ev sahibi Soyer'in eşi Neptün Hanım da eşleriyle birlikte sahnedeydi.

"CHP'Lİ AİLELERDEN İYİ PARTİ'YE BİR OY"

Akşener’in konuşması sırasında mitingdeki CHP'li ailelerden bir ricası da oldu. Akşener'in CHP'li ailelerden ailedeki bir oyun da İYİ Parti için kullanılmasını istemesi ilginçti! Akşener, bu ricayı seçim sürecinde en çok hırpalanan lider olmasıyla gerekçelendirdi. Kendisine dönük olarak Erdoğan ve Cumhur İttifakı tarafından sarf edilen aşırı çirkin hakaretamiz kelime ve iftiraları sahnede dile getiren Akşener, bir yerde "diyet" istedi. Bu talebin arka planında başka birşey var mıdır, tahmin ediyorum tabii ama tahmine dayalı bir not düşerek spekülasyon yapmak istemem.

Ancak bitirirken şu notu düşebilirim: CHP'nin oyu sebil değil, ve başka partilere de gidesi değil.