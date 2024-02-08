Kurtla kuzuyu yiyenler, çobanla yas tutanlar kimler?

CHP'nin 7. genel başkanı ve 2023 Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bir süredir koruduğu sessizliğini bozdu ve (×) hesabından yaptığı paylaşımla partideki değişik çevrelere mesaj değil adeta "ayar" verdi. Kılıçdaroğlu'nun dört maddelik paylaşımının girişinde muhataplarının adresi de vardı, ancak söz konusu adres açık değil, örtülüydü:

"Kurtla kuzuyu yiyip çobanla yas tutanlara…" ne demekti? Kılıçdaroğlu, bu cümleyle kimleri kastediyordu? Önceki gün CHP mahfillerinde, televizyon kanallarında kastedilen öznelerin kimler olduğu üzerine çok konuşuldu.

MKHaberTV'de Gerçek Gündem yazarı Melda Onur, Mehmet Güler ve Nuray Başaran ile birlikte katıldığımız, Gizem Fidan'ın modere ettiği Yakın Plan programında da Kılıçdaroğlu’nun paylaşımını konuştuk. O paylaşımı buraya alıyorum:



1) Cumhuriyet Halk Partisi’nin -ben dahil- bütün Genel Başkanları, milletin menfaatlerini ve partisinin çıkarlarını kendi canlarından dahi önde tutar ve canlarını bu uğurda santim sakınmazlar.



2) Hiç kimse bana, partimin kurumsal kimliğini, kasaba kurnazlığı ile çiğnetemez ve yıprattıramaz! Partimiz 100 yıllık bir çınardır, çok saygın bir Genel Başkan’ı, üzerinde üye ve delege iradesinin tecelli ettiği Parti Meclisi, emektar ve vatansever parti örgütleri vardır.



3) 2019 yerel seçimlerinde umudu nasıl yeşerttiysek ve devletleşmiş bir partiye karşı milletin kaçınılmaz zaferinin ilk tohumlarını nasıl attıysak, partimiz bütün bileşenleri ile bu seçimlerde de gerekeni yapacak ve bütün büyük şehirleri kazanacaktır. Bu bağlamda, desteğim TAMDIR! Arzum BUDUR!

4) Ülkemizin gündemi; milletin altında ezildiği enflasyon, anayasamıza darbe yapacak kadar bozulmuş hukuk sistemi, arifesinde olduğumuz ve kazanılmasının hayati önem taşıdığı yerel seçimlerdir. Ülke gündemini asılsız iddia ve iftiralar ile değiştirmenin anlamı yoktur.

SEÇİME 52 GÜN KALA MANİDAR PAYLAŞIM

Öncelikle şunu belirteyim; Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı yerel seçime 52 gün kala oldukça manidar. "Bütün bileşenler" ifadesi parti içindeki farklılıkları, kanatları ifade ediyor kuşkusuz. Ancak, Kılıçdaroğlu’nun bileşenlerden bir kesim içindeki kimi unsurların partinin yerel seçimdeki başarısına odaklanmak yerine "1 Nisan" hesabı yapmasına karşı bir duruş ortaya koyduğu açık. Başka bir duruş da Battal İlgezdi ve onun gibilere karşı... Kılıçdaroğlu’nun 2019 yerel seçim başarısını refere ederek bir çıta ortaya koyduğunu ve herkesin katkı sunup çalışacağı 2024 yerel seçimlerinde de iyi bir sonucu işaret ettiği, aynı zamanda ortaya çıkacak tablonun sorumlusunun da CHP'nin yeni yönetimi olacağının altını çizdiği söylenebilir. Bu bağlamda diyor ki 7. genel başkan mealen, "olası başarısızlığın öznesi ben değilim". Kılıçdaroğlu’nun mesajları, partideki yönetim otoritesine, kurultay sonucuna saygıyı da içeriyor. Kısacası ortaya karışık ve "herkesi" kapsayan bir mesaj seli ile karşı karşıyayız.

Peki gizli özneler kim darb-ı meselde vurgulanan? İkiyüzlülerden kastı kimse daha açık ifade etmek, deşifre etmek de mesajları verenin sorumluluğu...

KRALDAN ÇOK KRALCILAR

Buradan CHP 38. Olağan Kurultay'ının birkaç gün sonrasına dönelim. Kılıçdaroğlu kurultayın ardından Ankara'daki evine geçmişti ancak kısa süre sonra bir çalışma ofisine geçti. Önceki genel başkanlar birikimlerini, katkılarını partilerinin cari yönetimlerine sunacaklar, ülke ve parti meseleleri ile ikilik yaratmadan ilgilenecekler elbette. Örneğin Murat Karayalçın'ın da bir çalışma ofisi var ve ziyaretçileri de oluyor, istişarede bulunuyor. Aynı zamanda davet halinde partinin kimi etkinliklerine katılıyor. Hatta, Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine Karayalçın İstanbul İl Başkanlığını da yaptı bir parti görevi olarak kabul ederek. Hikmet Çetin ve Altan Öymen de gerektiğinde, davet edildiklerinde parti etkinliklerinde yer alıyorlar. Kılıçdaroğlu’nun da bir çalışma ofisi açması bu bağlamda olağan. Fakat kurultayın hemen ardından neydi o acele? Bunu birkaç hafta önce Kılıçdaroğlu’nun yakın bir kurmayı ile konuştum. "Maalesef kraldan fazla kralcılar" var dedi. Meseleyi anladım. Ve bir kez daha kanaat getirdim ki önceki günkü paylaşım sonrası, Kılıçdaroğlu "kraldan fazla kralcılara" ciddi uyarıda bulunuyor. Örneğin, Kılıçdaroğlu’nun mealen Battal İlgezdi'ye şunu söylediğini okumak mümkün: "Sana ne oluyor kardeşim, benim üzerimden, Aleviler üzerinden ne yapmaya çalışıyorsun? Bu ülkede benden önce de Aleviler çok büyük ağırlıkla CHP'yi desteklenmiştir, benim dönemimde bu devam etmiştir, bundan sonra da bu destek devam edecektir."

BAŞARININ YOLU BİRLİK VE DAYANIŞMADAN GEÇİYOR

Kılıçdaroğlu'nun tanımıyla CHP bütün bileşenlerden adayların olduğu bir yerel seçime gidiyor. O zaman bütün bileşenlerin elini değil gövdesini taşın altına koyması ve CHP'nin 31 Mart 2024 akşamı en iyi sonucu alması için azami çalışması şart. Bütün CHP'lilerin sorumluluğu Cumhur İttifakı'nın karşısında kenetlenmeyi gerektiriyor. Başarının yolu birlik ve dayanışmadan geçiyor.