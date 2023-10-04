Göztepe’de tırmanış var, henüz ışık yok

Trendyol 1.Lig’e bu sezon mutlak Süper Lig’e çıkma parolasıyla başlayan ama ilk haftalarda istediği sonuçları alamayan Göztepe son dört haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplasa da ışık vermiyor. Tek gollü galibiyetler ve nihayet ancak evdeki üçüncü maçta ligin zayıf takımlarından Adanaspor karşısında zar zor alınan yine tek gollü 3 puan…

DİOUF: YALNIZ ADAM

Kokoviç, takımını Adanaspor maçında da önceki haftanın 11’i ile sahaya sürdü. Çok etkisiz kalan, fizik-kondisyon ve mental olarak sakatlık sonrasında hazır gözükmeyen Mamah’ı neden 90 dakika sahada tuttuğunu anlayamadım. Aynı mevkide alternatifi yok, evet, Bilal sakat ama genç Fıratcan vardı örneğin. Onu kaydırabilirdi Bandırma maçında yaptığı gibi. Mamah ayağına 20 kez top geldiyse yarısını geriye oynadı! Forvet oyuncusu hücumda çoğalma olmayınca geriye oynuyor! Kokoviç, Bayım, bakın bu takımı hücumda çoğalıp üçüncü bölgeye 5-6 oyuncuyla sarkmazsanız sadece Diouf’ın bireysel yeteneğiyle golü zor bulursunuz. Göztepe, ileriye toplu çıkıp geriye toplu dönmeyi öğrenemezse ilk iki hayal olur. Ağır oyun, bol yan ve kısa pas… İkinci bölgedeyken ayağındaki topu geriye oynamak yerine üçüncü bölgeye doğru hareket etmek ve serinkanlı son paslar skor için şart. Sonra siz 1-0 öndesiniz ve rakip 10 kişi zaten, Diouf’u iki kişi marke ediyorken bu oyuncuyu neden çıkarıp bir de geriye yaslıyorsunuz takımı? Bunu sakın “futbolcu psikolojisi” ile açıklamaya kalkmayın! Böyle rezil rüsva olunmaz! Lis ipten aldı da uzatmanın son anlarında maçı galip bitirdi Göztepe çok şükür. Ya o maç 1-1 bitseydi? Düşünmek bile istemiyorum…

BİR TEKNİK DİREKTÖRÜN TAKIMA KATKISI NEDİR?

Bir teknik direktörün takımına maçtaki etkisi yüzde 20’dir. Bunun yarısı da nasıl bir 11’le sahaya çıktığı ve maç içindeki oyuncu hamleleridir. Kokoviç, 30’da çıkarmasa da 46’da Mamah’ı kenara almalıydı. Diouf’u asla çıkarmamalı ve geriyi sağlam tutarak 10 kişi kalan rakibinin üzerine gitmeliydi. Kokoviç’in yaptığı doğru bir iş, Doğan’ı oyuna dahil etmesiydi. Doğan’ın bu takımda yeri var. Ayağında çok top tutan bir Yalçın’ın yerine oyunu iyi okuyan ve topu iyi kullanan soğukkanlı bir Doğan’ın mücadele gücüyle, fizik-kondisyonu ile de hazır olursa bu takımın 11’inin değişmez isimlerinden olur.

Göztepe’nin defansta, kalede, geri üçlüde ve beklerde sorunu yok. Orta alan kurgusu ile kanat sorunu var. Bilal iyileşir ve istikrar kazanırsa, Mamah ile rekabette olurlar ve kanatta katkı sağlarlar. Yalnız hücumda çoğalacak bir Göztepe şart. O zaman Diouf da skora katkı sağlayacak, sarı kırmızılılar tek golden ötesine geçebilecektir. İleriye akan, geriye çabuk çekilen, şut çeken ve kanat organizasyonuyla yetinmeyen; göbekten de yürüyen bir Göztepe oluşturmaya bakmalı teknik heyet.

Kokoviç’e tavsiyem MANU-GS maçının videosunu en az üç kez izlemesi ve Okan Buruk’un oyuncu değişikliği hamlelerini nasıl, ne zaman yaptığını iyi görmesi. Çok uzun süre sahada varlığı belli olmayan İcardi’yi sahada neden tuttuğuna bir baksın. Adam önce ikinci golün hazırlayıcısı oldu. Penaltı kaçırdı, yine oyundan alınmadı ve zor pozisyonda zekası ve vuruş yeteneği ile takımını öne geçiren sayıyı kaydetti. Diouf da senin İcardi’n Bay Kokoviç, anlıyor musun? Adam ne yapsın, ille de İcardi gibi saçını sarıya mı boyasın? Bir düşün; takımın 1-0 öndeyken bile tribün neden “istifa” diye bağırıyor? Toparla kendini ve o sesleri kes, tribünle barış.

ASIL GÖZ GÖZ, EKSİKLER DE KATILIP TAKIM OTURUNCA GÖRÜLECEK

Açıkçası İsmail, Ahmet ve Bilal’in takıma birlikte katılmasını bekliyorum ki bu takımın ne yapabileceğini göreyim. Kokoviç’in de bu üç isim takıma katıldıktan sonra nasıl ve ne yapacağını görmek lazım. Ahmet bu hafta kulübede yerini aldı. İsmail ve Bilal’in dönmesi zaman alabilir. Demek istediğim, Göztepe önümüzdeki iki üç hafta daha pek fazla ışık vermeyebilir. Ancak Kokoviç eleştirilerden yararlanıp rolü oynarsa bir parça daha iyi olur. Yine de bu Göztepe’nin Boluspor, Şanlıurfaspor, AGK ve Kocaelispor maçlarından 8-10 puan toplaması mümkün. Tabii Kokoviç 11 tercihinde ve hamlelerde yanlış yapmazsa. En kritik maç da evdeki Kocaelispor maçı kanımca. Bu maçta etkin ve önde oynamazsa, rakibin hücum silahlarını iyi marke edemezse hüsran olabilir. Çünkü 15 puanla ve averajla Bandırmaspor’un gerisinde üçüncü sırada olan yeşil siyahlılar oldukça formda. 12 golle lider Eyüpspor’dan sonra ligin en çok gol atan ikinci takımı. 5 galibiyet 2 yenilgi ile oynuyorlar. Beraberlikleri yok. Umarım bu maça kadar eksikler takıma katılır (Boluspor maçından sonra milli ara da var) ve Kokoviç de yaşadıklarından bir şeyler öğrenmiş olur ve eleştirilerden yararlanıp toparlanır. Göztepe’nin bir sorunu da sakatların yanında yepyeni oyunculardan kurulu bir takım olması (geçen sezondan en fazla 4 oyuncu oluyor sahada) ve “takım” olmanın biraz zaman istemesi. Buna bir de Kokoviç’in eksiklikleri eklenince…

Şunu demek istiyorum; Göztepe liderin 7, ikincinin 4 puan gerisinde ve zor, sıkıntılı günlerde bu istatistik yakalanmışsa, bundan sonra daha iyi olacaktır demektir. Gerçek Göztepe’yi ilk yarının sonlarına doğru göreceğiz öyle gözüküyor ki. O nedenle gelecek sezon 100. yılda takımını Süper Lig’de görmek isteyen camianın ve taraftarın panik olmadan biraz daha sabırla önümüzdeki haftalarda Göz Göz’ü desteklemesi gerekir.