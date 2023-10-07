"Deli Dumrul", sonra da Nazım’ın "Yolcu"su

Geçen sezon, turneler dahil sahnelediği tüm oyunları kapalı gişe oynayan İzBBŞT, yeni sezona Güngör Dilmen’in yazdığı, Yücel Erten’in yönettiği “Deli Dumrul” oyunuyla merhaba dedi. Güngör Dilmen’in bir Dede Korkut hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı Deli Dumrul, politik ve toplumsal sorunları bin yıl önceki Anadolu gerçekleri üzerinden anlatıyor. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda 8 ödüle layık görülen Deli Dumrul’un müziklerini Babür Tongur, müzik direktörlüğünü Türker Barmanbek, koreografisini Salima Sökmen, dans repetitörlüğünü Dolun Doyran, sahne tasarımını Anıl Işık, giysi tasarımını Deniz Bilgili, ışık tasarımını ise Yakup Çartık yapıyor. Ercan Erdil, Nazlı Benan Özkaya ve Ahmet Ayaz Yılmaz ise yönetmen yardımcıları.

Oyunda rol alan geniş oyuncu kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor: Dumrul: Bahadır Buyruk, Elif: Sonya Dicle Çetin, Kırkyiğit: Candaş Yılancı, Dede Korkut 1: M. Can Yılmaz, Dede Korkut 2: M. Onur Atbaş, Azrail: Dine Altınok, Duha Koca: Murat Sönmez, Deli Dumrul’un Anası: Hatice Altan, Yenge Kadın: Şirin Saraçoğlu, Analar: Başak Akbay, Ceren Demirel, Elçin Erdem, Nazlı Benan Özkaya, Pazarcı: Efe Ünal, Gazelhanlar: Yiğit Aksütlü, Efe Ünal. Köylüler, Kervan, Yiğitler, Görücüler, Düğün Alayı, Ağıtcılar, Kurukafalar’ı ise Başak Akbay, Yiğit Aksütlü, Hatice Altan, M. Onur Atbaş, Dine Altınok, Efe Çetinel, Ceren Demirel, Ercan Erdil, Elçin Erdem, Devrim Karakoyun, Işıl Keskin, Nazlı Benan Özkaya, Şirin Saraçoğlu, Murat Sönmez, Burak Talı, Efe Ünal, Candaş Yılancı.

Oyun, ayrıca çalgıcıların olmadığı bir müzikal niteliğiyle farklılık gösteriyor, oldukça da beğeni topladığını not etmeliyim. Yücel Erten’in de dediği gibi Dilmen, bir espriyle aslında geniş bir coğrafyaya malolan öyküyü Anadolu’ya taşımayı başarıyor; aynı zamanda öykünün dinsel boyutuna da serinkanlı ve güleryüzlü bir mesafe koymayı başarıyor.

Erten’in oyunu doğuran Dede Korkut söylencelerine ilişkin değerlendirmesi de şöyle: “Dede Korkut söylenceleri, özelde de Deli Dumrul, İpek Yolu’nun ortak kültür mirasıdır. Ona öncelikli olarak sahip olmak istiyorsanız; dağlara yer değiştirtmeyi ya da ortadan yok etmeyi deneyebilirsiniz. Ama başka bir yol daha var: İnsanlığın kültür değerleri, kim sahip çıkarsa, kim <yaşatırsa, kim kucaklarsa, kim gönlünde yeşertirse onundur. Kim daha iyi sanat yaparsa onundur!.. Güngör Dilmen hocam da Deli Dumrul’u en çok bizim yapmıştır…”

İKİNCİ SAHNE MÜJDESİ

Bu arada, her zaman olduğu gibi ilk gösterime katılan Başkan Soyer, bundan böyle ikinci bir sahne olarak Elhamra Sahnesi’nde de İzBBŞT oyunlarının sahneleneceğini müjdeledi. Konak Vapur İskelesi’nde de bir gişesi açıldı (biletler kultursanat.izmir.bel.tr internet sitesi üzerinden de alınabiliyor) tiyatronun. Yani, İzBBŞT kuruluşunun üç yılı geride kalırken genişleyerek, kente yayılarak ve dokuzuncu oyunuyla sahnede. İzBBŞT’den tiyatroseverlere bir müjde daha var; sezon içinde Nazım Hikmet’in “Yolcu” su da sahnelenecek.

Hep söyledikleri gibi, “sahne İzBBŞT ekibinin, tiyatro ise İzmirlilerin”.