Başlangıcı Sinan Oğan yapar belki de... 

Anahtar soru şudur: Oğan ve İnce'nin Türkiye için şimdilik tercihi Kılıçdaroğlu-Akşener mi, Erdoğan-Bahçeli midir?

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Muzaffer Ayhan Kara

Muzaffer Ayhan Kara

m.ayhankara@gmail.com

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Sinan Oğan'ı MHP'den Iğdır Milletvekili seçildiği 24. Dönemde tanıdım. O dönemde E. Büyükelçi Osman Korutürk'ün Danışmanı olarak zaman zaman TBMM'de bulunuyordum ve muhalefet kulisinde, üyeler lokantasında aynı ortamda oluyorduk. Hatta İstanbul'da bir vakıf üniversitesindeki panelde Korutürk ile birlikte panelist de oldular ve o zaman da birlikte olduk. 

OĞAN'IN DURUŞU 

56 yaşındaki Sinan Oğan, akademik yanı da olan, ülkücü-milliyetçi kesimin görece aklı başında simalarından. MHP'de Dr. Bahçeli'ye muhalif oldu ve ihraç edildi. Mahkeme kararı ile geri dönse de yeniden ihraç edildi. Fakat İYİ Parti'nin kuruluşunda Meral Akşener ile aynı saflarda da yer almadı. 

Dr. Bahçeli'ye de Akşener’e de mesafeli durup ayrı bir odak noktası oluşturmak için fırsat kolladı. Tanıdığım Oğan'ın liderlik iddiası kafasının bir yerinde hep vardı. 

Beklediği fırsat önüne ATA İttifakı ile geldi. Ne var ki bu İttifakın başat partisi Zafer'in başındaki Prof. Ümit Özdağ'ın neden cumhurbaşkanı adayı olmadığını, kendisini aday gösterdiğini sorgulama gereği duymadı. İzlenimlerim Oğan'ın da İnce gibi benzer kişilik özelliklerine sahip olduğunu gösteriyor. 

TÜRKIYE, ERDOĞANİZME "YETER" DEMEYE HİÇ BU KADAR YAKIN OLMAMIŞTI 

Türkiye, 14 Mayıs'ta kurulan sandıkta ya Erdoğanizme beş yıl daha geçit verecek ya da "yeter" diyecek. 21 yıldır da hiç bu kadar "yeter" demeye yakın olmamıştı. 

Şunu demek istiyorum tabii ki; Oğan da İnce gibi ya cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Erdoğanizme geçit vermemek için adaylıktan çekilmek ve Erdoğan'ın karşısındaki en organize ve güçlü aday Kılıçdaroğlu'nu desteklemek durumunda ya da seçimin ikinci tura kalmasında rol oynayacak ister istemez. Erdoğan'sız bir Türkiye isteniyorsa neden 28 Mayıs'a kadar beklensin ki? 14 gün çok uzun, yüz yıl gibi gelecek o zaman muhalefete... 

Önümde iki kamuoyu yoklamasının sonuçları var. HBS Araştırma'nın 5-15 Nisan arasında yapılan anketinde sonuçlar şöyle:

RTE: Yüzde 44,1; KK: Yüzde 43,5; Mİ: 5,9; SO: 1,6. (Yüzde 4,9 kararsız) 

ORC Araştırma'nın 19-22 Nisan arasındaki anketinden çıkan sonuçlar ise şöyle: 

KK: Yüzde 49,3; RTE: Yüzde 42,4; Mİ: Yüzde 6,1; SO: Yüzde 2,2. 

Bu tabloda iki küçük oya sahip muhalif adayın oylarının sandık yaklaştıkça KK lehine azalacağını belirtmek bilicilik olmaz. Ancak iki küçük oya sahip adayın şimdiden KK lehine adaylıktan çekilmesi Erdoğanizme son vermeye meyilli seçmenin cesaretini daha da artıracaktır. 

ANAHTAR SORU 

Belki de bu adımı ilk olarak Oğan atar ve İnce'ye de çağrı yapar benzer bir adım atması için. Oğan atacağı bu adımla siyaset yolculuğundaki rüzgarını da artıracaktır. Zamanında atılan doğru adımların toplamı siyasi hedefleri olanları o hedeflere yaklaştırır. Zamanlama siyasette çok önemlidir. 

Türkiye, yarı otoriter tek adamcı Erdoğanizm-demokrasi arasında bir seçime giderken ihtiraslar, duygular, iç çekişmeler bir kenara bırakılmalıdır. Bu olgunluğu gösterenleri kamuoyu, seçmen not edecek ve ileride bağrına basacaktır. 

Anahtar soru şudur: Oğan ve İnce'nin Türkiye için şimdilik tercihi Kılıçdaroğlu-Akşener mi, Erdoğan-Bahçeli midir?

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