Atatürk’lü arma 2024-2025’te Avrupa’da mı?

1965’te kurulan ve uzun yıllar şimdiki Süper Lig olan 1. Lig’de de, Süper Lig’de de top koşturan kırmızı-beyazlı Samsunspor TFF 1. Lig’de bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Lig’e ilk bileti alan takım oldu. Kalan haftalarda da şampiyona yakışır maçlar ve sonuçlarla ligi açık ara birinci sırada tamamlayacak gözüküyor.

SAMSUNSPOR’DAN SONRA RİZESPOR DA DİREK ÇIKAR

1.Lig’de ikinci olan takım da direk Süper Lig’e gidecek. Kalan maçlara bakıldığında yine bir Karadeniz takımı Rizespor’un 70 veya 71 puana ulaşarak Süper Lig’e gidecek ikinci takım olması sürpriz olmayacak. Bu durumda Giresunspor Süper Lig’den düşse bile (35 puanla 11. sıradaki Alanyaspor’dan itibaren düşme potasındaki altı takımdan birisi daha düşecek Ümraniyespor ile birlikte ancak en az puana sahip olan 27 puanlı Giresunspor’un kalan maçlarda işi zor) Karadeniz şeridinden gelecek sezon Süper Lig’de Trabzonspor ile birlikte üç takım mücadele edecek.

ÜÇÜNCÜ BİLET İÇİN EYÜPSPOR-GÖZTEPE FİNALİ SÜRPRİZ OLMAZ

1.Lig’de Süper Lig’e çıkacak üçüncü takım play-off’ta belli olacak. Bu sezon play-off’un statüsü değişti. Buna göre ligi üçüncü olarak tamamlayacak olan takım 4-5-6-7. olan takımların eleme usulüyle karşılaşmalarının ardından birinci gelen takımla play-off finalini oynayacak ve kazanan takım Süper Lig’e üçüncü bileti alacak. Eyüpspor’un kalan maçlarda 65 puana ulaşarak ligi üçüncü sırada tamamlayıp play-off finali oynayacağını öngörüyorum. Eyüpspor kendi sahasında play-off iddialı Keçiörengücü, deplasmanda ise düşme hattına yakın Tuzlaspor ve rahat durumdaki Boluspor ile karşılaşacak.

Play-off’a kalacak takımlarla ulaşabilecekleri puanları da şöyle görüyorum kalan maçlara baktığımda:

Pendikspor: 63 puan, Göztepe: 61-62 puan, Sakaryaspor ve Keçiören: 59’ar puan. Göztepe’nin bir, Keçiörengücü’nün iki hükmen galibiyeti var bu periyotta.

Bu tabloya baktığımda ligde ikinci yarıdaki son 10 maçta 3 beraberlik 7 galibiyetle istim üzerinde olan Göztepe’nin play-off’tan birinci çıkıp Eyüpspor ile Süper Lig’e çıkacak üçüncü takımı belirleyecek finali oynaması da sürpriz olmayacak. İki hafta önce İzmir’de oynanan lig maçında Göztepe, Eyüpspor’u 1-0’la geçmişti. Hatırlanacağı gibi Göztepe, 14 yıl aradan sonra 2016-17 sezonunda da play-off finaliyle Süper Lig’e çıkmış ve beş sezon bu ligde oynayarak geçen sezon beklenmedik şekilde küme düşmüştü. Göztepe’de Başkan Sepil, bu sezon başlarken profesyonel futbolu Danimarkalı yatırımcılara devretmişti. Eyüpspor’da ise Göztepe maçı ile birlikte teknik direktörlüğe Arda Turan getirildi. Turan, kariyerinin ilk iki maçında bir yenilgi bir beraberlik aldı.

KARA KIZIL’IN İŞİ ÇOK ZOR

6 Şubat’taki büyük deprem felaketi nedeniyle Y. Malatyaspor ve Adanaspor bu sezon lige devam edemedi, gelecek sezon yine TFF 1’de devam edecekler. O nedenle bu sezon ligden iki takımın düşmesi kararlaştırıldı. Türkiye’yi Avrupa’da da temsil eden takımlardan Denizlispor’un maalesef haftalar kala ligden düşmesi kesinleşti. Ligden düşecek ikinci takımı kalan dört hafta maçları belirleyecek. Devre arasındaki takviyelere karşın Gençlerbirliği 28 puanla tehlike hattında. Onun hemen üzerinde averaj sırasına göre 33’er puanlı Altınordu, Altay ve Erzurumspor yer alıyor. Geride kalan hafta Altay ve Altınordu beraberlikle yetinirken Erzurumspor’un 2-0 geride iken deplasmanda 76’dan sonra bulduğu gollerle 2-4 kazanması ilginçti. Bu sonuç büyük olasılıkla Erzurumspor’u kümede tutacak. Bu hafta oynanacak Erzurumspor-Gençlerbirliği maçı belki de mavi-beyazlıları lige iyice tutundururken Ankara’nın Kara Kızıl’ını uçuruma yuvarlayacak. Birinci Lig-Süper Lig tarihinde, Türk futbolunda önemli yeri olan Gençler’in durumuna güzel oyun futbola gönül veren bir futbolsever olarak üzülmeden edemiyorum. Öte yandan birer futbol kenti olan Anadolu futbol devriminin adı Eskişehir, Anadolu’dan ikinci şampiyonu çıkaran Bursa ve Denizli’nin bırakın Süper Lig’i, TFF 1’de bile olmaması gelecek sezon büyük kayıp.

TFF 1’DE YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ EROĞLU

Yazının başlığını son bölümde açmayı planlamıştım. Şimdi oraya gelebiliriz. Kırmızı-beyazlı Samsunspor, armasında Atatürk’ü taşıyan tek takım ülkemizde. Samsun, 19 Mayıs 1919’da Kurtuluş için Mustafa Kemal Paşa’nın ilk adımı attığı yer. Samsunspor, kurulduğunda armasına almıştır Samsun’daki en güzel Atatürk heykelinin siluetini. Samsunspor yönetimi, Altınordu’da 10 yıllık bir destan yazan; Enis Destan’ları, Burak İnce’leri, Emircan Gürlük’leri, Ravil’leri, Cengiz’leri, Çağlar’ları ve daha kimleri kimleri Avrupa’ya ve Süper Lig’e kazandıran altyapı sisteminin başındaki Hüseyin Eroğlu’nu takımın başına getirerek çok doğru bir adım attı. Hüseyin Hoca, Altınordu dışında ilk çalıştırdığı takımı ilk hamlede Süper Lig’e çıkararak başarısının tesadüfi olmadığını gösterdi. Nitekim Samsunspor yönetimi tartışmasız “TFF 1’de yılın teknik direktörü” Hüseyin Hoca ile devam kararı aldı. Hem de gelecek sezon Avrupa’ya gidecek iddialı bir takım kurmayı hedefleyerek. Tanıdığım Hüseyin Hoca Süper Lig’de de başarılı olacaktır. Elindeki futbolcu malzemesi yeterli olursa takımını Avrupa’ya da götürecektir. Altınordu ile Samsunspor arasında bir köprü de kurabilir, bunu izleyip göreceğiz zamanla.