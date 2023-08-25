92. İEF'nin merkezinde gençlik var

Sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin hatta Dünya'nın sayılı fuar markalarından İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) 1 Eylül'de kapılarını 92. kez açıyor. Bu yıl “Gençlik: Bugünün Öncüsü” temasıyla 1-10 Eylül tarihleri arasında Folkart ve Migros'un sponsorluğunda düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'nin her noktasından gençleri İEF'ye davet etti.

Bazen "muhabir" damarım tutuyor, basın toplantısını Gerçek Gündem okurları için izledim ve notlarımı paylaşmak, fuarda bu yıl neler olacağının altını çizmek istedim.

İEF'DE BU YIL YENİLİKLER VAR

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışı töreni öncesinde kortej yürüyüşü de düzenlenecek. Fuarın coşkusunun İzmirlilerle buluşacağı, birbirinden renkli gösterilere sahne olacak kortej, 1 Eylül günü saat 18:30’da Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak. Kortejde bir araya gelecek çok sayıda İzmirli, Kültürpark Lozan Kapısı’na kadar yürüyerek açılış coşkusuna ortaklık edecek.

İzmir, 92 yıllık tarihiyle kentin simgelerinden İzmir Enternasyonal Fuarı’na hazırlanıyor. İzmir’in “2026 Avrupa Gençlik Başkenti Finalisti” olmasına özel “gençlik” teması ile 1 - 10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek fuar, Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde, “Gençlik: Bugünün öncüsü” sloganıyla gençlerin vizyonunu ve enerjisini merkezine oturtacak.

İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl yeniliklerle kapısını açmaya hazırlanıyor. Hazırlanan telefon ve akıllı cihazlarda kullanılabilen mobil uygulama, Fuar öncesinde yayına alınacak. Uygulama aracılığıyla İzmir Fuarı’na dair tüm bilgilere ulaşılabilecek. Hem Apple Store hem de Google Play’den cep telefonu ve tabletlere indirilebilen, Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanacak uygulama, katılımcı ve ziyaretçilere kolaylık sağlayacak.

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın bu yılki teması olan “Gençlik”, kentin 2026 Avrupa Gençlik Başkenti adayı olmasının da bir yansıması olarak öne çıkıyor. İzmir, Avrupa Gençlik Forumu tarafından her yıl düzenlenen bir etkinlik olan “Avrupa Gençlik Başkenti” programı için 2026 yılında adaylığını koymuş ve finale kalan 5 Avrupa kentinden biri olmuştu. Bu önemli unvan, gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatın farklı alanlarında daha etkin bir rol üstlenmelerini teşvik etmeyi amaçlayan çeşitli etkinlikler ve projelerle zenginleştirilmiş bir yıl boyunca, kente veriliyor. Fuar’ın bu yılki teması olan “Gençlik” İzmir'in 2026 Avrupa Gençlik Başkenti adaylığı ile paralellik göstererek, gençlerin vizyonunu ve enerjisini ön plana çıkarmayı hedefliyor. Diğer finalist kentlerle birlikte yarışan İzmir, gençlere odaklanan bu özel yılın bir parçası olarak, Fuar’da da geleceğe yönelik benzersiz projeler ve etkinliklerle dolu bir program sunmayı amaçlıyor.

ŞANLIURFA ONUR KONUĞU

Bu yıl İzmir Enternasyonal Fuarı’nın onur konuğu il ise Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa, bütün yönleriyle, ekonomik, sosyal, kültürel, tarihsel değeriyle Kültürpark’ın Dokuz Eylül Kapısı girişindeki 2 bin metrekarelik alanda yer alacak.

İEF'DE ULUSLARARASI TEKSTİL BİENALİ

Açıldığı günden bu yana ilklere imza atan İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl da Türkiye’de ilk kez düzenlenecek Uluslararası Tekstil Bienali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Fuarla eş zamanlı olarak 4 Eylül tarihinde kapılarını açacak Tekstil Bienali’ndeki eserler, Fuar boyunca Atlas Pavyonu’nda sanatseverlerle buluşacak. Yazar, sanatçı Nihat Özdal’ın küratörlüğünde, 17 farklı ülkeden 57 sanatçının yer alacağı Tekstil Bienali; 4 Eylül – 24 Kasım tarihleri arasında Atlas Pavyonu, Pakistan Pavyonu, Agora, Namazgâh Hamamı, Etz Hayim Sinagogu, Alga Çikolata Fabrikası, Ahmet Ağa Konağı ve Vakıflar Konağı’nda da ziyarete açık olacak.

FUARDA GENÇLERE ÖZEL ALAN

Bu yıl tema gereği özel olarak hazırlanan gençlik alanında ise gençlik sivil toplum kuruluşları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik çalışmalarıyla ilgili birimleri, spor kulüplerinin stantları yer alırken macera parkuru, zipline, müzik ve dans gösterileri, ünlü sporcuların söyleşileri, sokak basketbolu gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

KÜLTÜR-SANAT VE EĞLENCE

Uzun yıllardır Fuar’ın vazgeçilmezi olan Çim Konserleri, Rock&More Sahnesi ve Mogambo Geceleri’nde, ziyaretçiler günün yorgunluğunu atıp doyasıya eğlenecek. Çim Konserleri Sahnesi’nde; 1 Eylül’de Simge Sağın, 2 Eylül’de Teoman, 3 Eylül’de Serdar Ortaç, 4 Eylül’de Volkan Konak, 5 Eylül’de Sibel Can, Migros sponsorluğunda gerçekleştirilecek 6 ve 7 Eylül günü konserlerinde Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Funda Arar, 8 Eylül’de Athena, 9 Eylül’de Tan Taşçı, 10 Eylül’de ise Haluk Levent sahne alacak. Konserler saat 21.00’de başlayacak.

Kültürpark 3 No’lu Hol önünde 2 Eylül’de başlayacak Rock&More Sahnesi de sırasıyla Gaye Su Akyol, Onur Özdemir, Mary Jane, Eypio, Mavi Gri, Ufuk Beydemir ve Mengene’yi müzikseverlerle buluşturacak. Konserlerin başlama saati 20.00 olacak. Mogambo Geceleri’nde de Fuar boyunca müzik durmayacak. Rubato 1 Eylül, Mirkelam 2 Eylül, Cem Adrian 3 Eylül, Ayta Sözeri 4 Eylül, Emre Altuğ 5 Eylül, Fatih Erkoç 6 Eylül, Yaşar 7 Eylül, Birsen Tezer 8 Eylül ve Hüsnü Arkan 9 Eylül günü Mogambo’da sahne alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyunları da 4 – 6 - 9 Eylül tarihlerinde İsmet İnönü Sahnesi’nde seyircilerle buluşacak. 4 Eylül günü Mor Şalvar, 6 Eylül günü 3 Nalla 1 At ve 9 Eylül günü Benim Naçiz Vücudum oyunları sahnelenecek ve oyunlar saat 19:30’da başlayacak. Atatürk Açık Hava Tiyatrosu etkinliklerinde ise 2 Eylül’de İzmir Aşkına Müzikali, 3 Eylül’de Uğur Aslan – Afara, 4 Eylül’de Sunay Akın & Nihat Sırdar – Sivrisinek Dedin De Aklıma Geldi, 5 Eylül’de Kaan Sekban - İlerler Temiz gösterileri gerçekleşecek. Gösteriler saat 21:00’de başlayacak. Etkinliklerin bilet satışları https://kultursanat. izmir.bel.tr adresinden yapılacak.

Sinema Burada Film Günleri’nde de 8 -10 Eylül tarihleri arasında İzmir Sanat Merkezi’nde gençlik temalı filmler izleyicileri bekleyecek. 16:30 ve 19:30 seanslarında Kahvaltı Kulübü, Juno, Çekmeköy Underground, Örümcek Adam: Örümcek Evrenine Giriş, Ben, Earl ve Ölen Kız ile Whiplash filmleri, ücretsiz olarak gösterimde olacak.

Cumhuriyetin 100. ve İzmir’in Kurtuluşu’nun 101. yıl dönümleri de İzmir Enternasyonal Fuarı’nda düzenlenen özel etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. Fuar’da teknoloji, kültür, sanat ve eğlenceye kadar her kesimden her yaş grubuna hitap eden etkinlikler ziyaretçilerle buluşacak. Çocuklar için İzelman Fuar Çocuk Kulübü, çocuk tiyatrosu, canlı heykel, pantomim, palyaço gösterileri, masal anlatımı gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Hazine Avı, Bilgi Yarışması, gerçek dünya ile sanal dünyayı birleştiren spor olarak bilinen e-spor Hado, fuarın dört bir yanındaki farklı programlar ve gezici etkinlikler de ziyaretçilere keyifli, eğlenceli günler geçirtecek.

"BAŞKA BİR TARIM MÜMKÜN" SAHNESİ

Başka Bir Tarım Mümkün Etkinlik Sahnesi’nde, akademisyenlerden uzmanlara birbirinden değerli isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı söyleşilerde gençler, beslenme alışkanlıklarımızdan sağlığa kadar farklı bakış açılarıyla tarım konuşacak. Köy Tiyatrosu’ndan konsere kadar farklı etkinlikler de bu sahnede yer alacak.

İEF bir yandan eski yılların görkemli fuar günlerinin nostaljisini yaşatırken bir yandan da bugüne özgü trendiyle eski görkemli günleri yakalama peşinde. Bu yıl milyonu aşkın ziyaretçi bekleniyor. Bendeniz de her gün olmasa da günaşırı Kültürpark'taki fuarda olacak ve hayran gözlü çocuklar gibi etrafa bakınacak, stantları gezecek ve bazı konserleri izleyeceğim. Fuarda genç ruhum ayağa kalkacak! Her fuar bir heyecan. Heyecan ise hiç yaşlanmaz.