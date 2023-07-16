'I have a bad feeling about this'

The Chicago Sun-Times’ın efsane sinema eleştirmeni Roger Ebert’in kaleminden :

“Donanım 2001 Uzay Macerası ve Flash Gordon'dan.

Şövalye Robin Hood'dan,

Kahramanlar Westernlerden

Kötüler, Naziler ve büyücüler arası bir yerlerden..

Star Wars, hatıralarımızın ham fantezilerine dokunuyor ve bunu çok parlak bir şekilde yapıyor.

Terk ettiğimizi düşündüğümüz eski heyecanları, korkuları ve coşkuları yeniden canlandırıyor."

Star Wars

George Lucas, 1977

1977 de dünyada olanlar..

Fıstıkçı Jimmy Carter Amerikan başkanı.

Sovyetler’de üçüncü ve son anayasa, bilinen adıyla Brejnev anayasası kabul ediliyor.

Almanya’da Kızıl Ordu fraksiyonu RAF silahlı eylemlerini artırıyor.

Pakistan’da Amerikan operasyonuyla Ziya ül Hak , Zülfikar Ali Bhutto ‘yu darbeyle deviriyor.

İlerleyen yıllarda Sovyetlere karşı Afgan mücahitleri desteklemek üzere yapılıyor bu darbe.

Türkiye ‘de Nato , derin devlet işbirliği ile Kanlı 1 Mayıs katliamını yapıyor

Ecevit seçimi kazanıyor ama hükümeti kuramıyor.

Sinema perdelerine ise “Yeni Bir Umut “ düşüyor.

“A long time ago in a galaxy far, far away...”

Direkt bir masal olarak başlıyor anlatımız.

Aradan yıllar geçince Disney’in satın almasına şaşmamak lazım.

Ve arkasından John Williams ve tema müziği..

John Williams, Star Wars için ilk yazdığı partisyonu tanımlarken Wagner'den şöyle bahsetmiştir: "Bu müzik keşfedilmemiş bir yerden (terra incognita) gelmiyor, aksine 19.yüzyıldan gelerek Wagner'in operatik dilinden tercüme edilmiş, hatırladığımız tanıdık duygularla tekrar temasa geçmemizi sağlıyor.

Ya da Lucas'ın söylediği gibi: "Star Wars'un yüzde doksanı müzik. Sessiz filmlerde olduğu gibi müziğin hikayeyi anlattığı eski moda geleneksel bir anlayış ile yapıldı. Birçok duygu yüklü sahne , içeriğin kendisi ile değil müzik ile gelişiyor'.

Ardından unutulmaz kayan yazılar...

Ve Darth Vader !..Dark Father.

Darth Vader, yani Anakin Skywalker...

Sadece Star Wars evreninin değil tüm sinema tarihinin 1 numaralı “villain / kötü adam”ı.

Üstelik filmde sadece 9 dakika arzı endam ediyor.

Anlatıyı yönlendiren çatışma odağı odur.

Sadece harika bir kötü adam değil, harika bir karakter olmasının nedeni, çoğu kötü adamın aksine, karakterinin filmler boyunca gelişmesi, büyümesi ve değişmesidir.

Bu, orijinal üçlemede, biz onun geçmişini prequel üçlemede , yani sonradan çekilen 1-2-3’te öğrenmeden çok önce gerçekleşir.

Anakım sinemada genelde kahraman dinamik karakterdir. Öğrenir, gelişir,değişir.

Kötü adam ise statik karakterdir. Değişime uğramaz.

Vader müstesnadır.

Trajik bir figür ve şeytani bir varlığın karışımıdır Vader'ın hikayesi

Karakterin yolculuğu olası tüm harika dönemeçlerden geçer.

David Prowse'un heybetli varlığı ve James Earl Jones'un gür sesiyle ekranda görüldüğü her sahnede hayranlık uyandırır.

Maskelidir, gizemlidir .

Çok güçlüdür.

Derinden gelen bir sesi vardır.Korkutucudur

Bir pelerin takar. Süperkahraman gibidir.

Metanetli, kalpsiz ve bilgedir.

Darth Vader Güç hakkındaki derin anlayışını hükmetmek için kullanır.

Jedi'ların, güçlerini yalnızca daha az şanslı olanlara ve zayıflara yardım etmek için kullanmaları gerektiğini savunan eski yöntemlerine karşı çıkar.

Darth Vader sadece gücün peşindedir, kırık dökük geçmişinin acılarını hissiz bir biçimde fetihlere gömer.

Darth Vader'ın en büyük gücü, telekinezi yani zihin gücüyle her şeyi yerinden oynatabilmek değildir.

Onun gücü, lider olmayı hak ettiğine dair sorgusuz sualsiz inancında yatar.

Bu tür bir güç insanlara onun peşine düşmeleri için ilham verir ve Vader'ı izleyiciler için bu kadar karşı konulmaz yapan şeyin büyük bir parçasıdır.

Darth Vader karanlık adamdır.

Bir “Arzu nesnesidir” .

Arzu hep karanlık taraftadır.