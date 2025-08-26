Helin Öldü, Sihir Bozuldu! Yalan Dünya

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adı Helin Uçar. Yavrucuğum güzel bir genç kadın. İç mimarlık okuyormuş. Evinde ölü bulunmuş. Mesela ben ölsem iki satır yazı bir vesikalıkla geçiştirilecek olay, ölen genç-güzel, 'seksi' bir kadın olunca çarşaf çarşaf tefrikaya dönüveriyor.

Çünkü malzeme iyi. Ölüm üzerinden 'tık' alıp para kazanma derdindeler. Hadi bu genç meslektaşlarımın "Zaman böyle" kılıfına sararak yaptıkları densizlik. Utanmazlık. Benim dikkat çekmek istediğim şey ise başka.

Bu çarşaf çarşaf yayınlanan fotoğraflar belli ki genç kadının Instagram sayfasından alınmış. Yine bolluğundan belli ki kızımız bu işe meraklıymış ve hesabı kilitli değilmiş. Giyinmiş, süslenmiş bol bol da fotoğraf çektirmiş. Yapsın. Hakkıdır.

Kimi zaman cömert bir dekolte, kimi zaman kısa bir etek. Hayatı dilediği gibi yaşamak hakkı. Onun bu hakkını ölesiye savunurum.

SOSYAL MEDYA VE GERÇEKLİK ALGISININ ÇÖKÜŞÜ

Ben yaşlandığımdan olsa gerek kızcağızın kendisinden çok fotoğrafları nerelerde çektirdiğine baktım. Belli ki pahalı yerler, lüks mekanlar. En güzel kıyafetlerini giymiş, gitmiş, gezmiş ve fotoğraf çektirmiş.

Bir anlamda 'miş' gibi yapmış. Zengin-miş gibi, mutluy-muş gibi.

Ölüm yeri ise kirada oturduğu ara sokakta iki bina arasında ezilmiş, üflesen yıkılacak Saadet Apartmanı.

Bir barakadan ayrılan tek özelliği biraz çimento kullanımı olan bu iğreti Saadet Apartmanı’nın 7 numaralı dairesi güzel Helin kızımın ölüm yeri olmuş.

Maalesef sosyal medya kullanımı gerçeklik algısını yok ediyor. Kendini aslında beğenmeyen insanların çeşitli filtrelerle yaptıkları görsel oyunlar, elektrik parasını ödeyemedikleri halde lüks mekanlarda çekilen pırıltılı fotoğraflar. Ve bunun adeta bir teşhirci gibi herkese ilanı. Hitap ettiği kitle ise başkalarının hayatına meraklı röntgenciler.