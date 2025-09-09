Silah Serbest Olmalı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Silah taşımak neden yasak? Çünkü yasa koyucu 'eğer insanların elinde silah olur ise birbirlerini vururlar' diye düşünmüş. Yani ne kadar silah, o kadar fazla suç mantığını gütmüş. Ancak masa başındaki kitabi durum ile sokaklar maalesef uyuşmuyor. Kazın ayağı öyle değil, perdeli.



Belli ki, güvenlik güçleri ne kadar uğraşır ise uğraşsın yasa dışı silah taşımanın önüne geçemiyor. Hırlı, hırsız silaha ulaşabiliyor. Hiç ulaşamayan av tüfeği alıyor.



Buna karşılık yasalara saygılı sıradan aile babaları kendilerini savunamıyor. Bunu önlemenin tek yolu belli, kriterleri tutturan herkesin kolayca taşıma ruhsatlı silah edinebilmesi. Durum gösteriyor ki, ailemizi ve kendimizi korumak için başka bir çare yok.



Ailenle giderken önüne kırıp elinde pala veya tabanca ile inen adamla nasıl baş edeceksiniz Allah aşkına? İsterseniz sokaktan kopuk, uygulama şansı olmayan kimi yasaları hatırlatabilirsiniz. Canınınız, aileniz tehlikede. Siz yasa dışı silah taşımadığınız için yasalardan korkmayan kişilerin hedefi oluyorsunuz. Halbuki o saldırgan sizde silah olabileceğini düşünse bakın öyle davranabiliyor mu?



Devlete düşen tabii ki vatandaşın can güvenliğini korumak. Ancak koruyamadığı durumlarda iyi halli vatandaşının kendisini korumasına da izin vermeli.