Silah Serbest Olmalı

Gün geçmiyor ki, bir cinayet haberi gelmesin. En son karakol basıldı. Biri emniyet müdürü iki polis şehit edildi. Silaha ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bir ülkede vatandaşın kendisini koruması için tek yol kalıyor.

Son Güncelleme:
Hatice Turhan

Hatice Turhan

[email protected]

Tüm Yazıları
Silah taşımak neden yasak? Çünkü yasa koyucu 'eğer insanların elinde silah olur ise birbirlerini vururlar' diye düşünmüş. Yani ne kadar silah, o kadar fazla suç mantığını gütmüş. Ancak masa başındaki kitabi durum ile sokaklar maalesef uyuşmuyor. Kazın ayağı öyle değil, perdeli.

Belli ki, güvenlik güçleri ne kadar uğraşır ise uğraşsın yasa dışı silah taşımanın önüne geçemiyor. Hırlı, hırsız silaha ulaşabiliyor. Hiç ulaşamayan av tüfeği alıyor.

Buna karşılık yasalara saygılı sıradan aile babaları kendilerini savunamıyor. Bunu önlemenin tek yolu belli, kriterleri tutturan herkesin kolayca taşıma ruhsatlı silah edinebilmesi. Durum gösteriyor ki, ailemizi ve kendimizi korumak için başka bir çare yok.

Ailenle giderken önüne kırıp elinde pala veya tabanca ile inen adamla nasıl baş edeceksiniz Allah aşkına? İsterseniz sokaktan kopuk, uygulama şansı olmayan kimi yasaları hatırlatabilirsiniz. Canınınız, aileniz tehlikede. Siz yasa dışı silah taşımadığınız için yasalardan korkmayan kişilerin hedefi oluyorsunuz. Halbuki o saldırgan sizde silah olabileceğini düşünse bakın öyle davranabiliyor mu?

Devlete düşen tabii ki vatandaşın can güvenliğini korumak. Ancak koruyamadığı durumlarda iyi halli vatandaşının kendisini korumasına da izin vermeli.

Etiketler
Silah
Son Güncelleme:

