Kaddafi'nin Ahı Tuttu

O dönemki Libya Lideri Muharrem Kaddafi 34 yıl aradan sonra ilk kez Paris'i ziyaret ettiğinde yer yerinden oynamıştı. Çünkü Kaddafi otelde kalmayı reddediyordu ve kendi çadırını yanında taşıyordu. Ve onun için Elysee Sarayı'nın yanındaki Hôtel Marigny'nin bahçesinde yer ayrılmıştı. Basına günlerce konu olmuştu. Yıl 2007 idi. Aralık'ın 10-15'i arası. Ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'di.

Kimse Kaddafi'ye böylesi bir müsamaha gösterilmesine anlam verememişti.

Aradan yıllar geçti.

2011'e gelindiğinde Libya'ya BM Güvenlik Konseyi'nin 1973 sayılı kararı uyarınca hava saldırıları başladı. Bilin bakalım ilk hangi ülkenin uçakları bombalamaya başladı Libya'yı?

19 Mart 2011'de Fransız uçakları yangından mal kaçırır gibi Libya'nın üzerine çullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, uçakların Kaddafi'ye bağlı birliklerin saldırısını önlemek ve sivilleri korumak için Libya ordusuna ait zırhlı araçlara müdahale ettiğini açıkladı.

Fransız savaş uçakları, Bingazi çevresinde Kaddafi güçlerine ait askeri hedefleri, özellikle tank ve zırhlı araçları vurarak imha etmeye başladı. Bu, uluslararası koalisyonun Libya üzerindeki uçuşa yasak bölge kararını uygulamaya koymasının ilk aşamasıydı.

Fransa bu operasyona "Harmattan" adını vermişti. "Harmattan" Batı Afrika'da, özellikle kasım sonu ile kart ortası arasındaki dönemde etkili olan özel bir mevsim ve aynı adı taşıyan bir rüzgardı.

Ve sonraları ortaya çıktı ki, hani şu Kaddafi çadırını kurduğunda başkandı ya işte o seçimden önce Kaddafi'den para almıştı. Yani Libya Operasyonu bir anlamda pislik örtme harekatıydı.

Birden çok davadan yargılanıyordu. Ancak rüşvet aldığı kesinleşen davalardan biri, 2007 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını finanse etmek amacıyla Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı fonlar alması iddiasıydı.

Bu dava kamuoyunda "Libya davası" olarak anıldı. Sonucunda Sarkozy, suç örgütü kurmak suçundan hüküm giydi. Mahkeme, Sarkozy'nin seçim kampanyasına destek bulmak için Libyalı yetkililerle temas kurma izni verdiğini belirtmiş, ancak doğrudan yasa dışı fonlardan yararlandığına dair kesin kanıt bulamamıştı. Yine de bu planlı yolsuzluk girişiminden suçlu bulunmuştur.

Tüm davalardan toplam 5 yıl hapis cezası aldı. Şimdi hapiste. Siz deyin ki adalet tecelli etti, ben diyeyim ki Kaddafi'nin ahı tuttu. Kesin olan bir şey var, o tarihten beridir de Libya'da bir türlü dirlik düzenlik sağlanamadı.