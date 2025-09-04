Google Çöktü, Beter Olsun

Hani filmler diziler vardır post apocalyptic. Bir anda tüm dünyada elektrikler yok olur veya tüm uygarlık çöker ya. İşte öyle. Google gitti. Aslında içimde gizliden bir sevinç de var.

İngilizlerin bir sözü var: Hayatta üç şey mutlaka olur.

1) Ölürsünüz
2) Vergi verirsiniz
3) Hard diskiniz silinir.

Bu üçüncü madde aslında teknolojiye güvenmememiz gerektiğini ortaya koyuyor. Evet Google çökünce, mailler, yol navigasyonları, tarayıcılar ve daha bir sürü şey çöktü. Bir anda yok oldu. Alıştığımız düzenimiz bozuldu.

Zaten Google internet yayıncılarının, hele bağımsız internet yayıncılarının üzerinden geçiyordu son yıllarda. Onları yok sayıyor büyüklere yönlendirmeye çalışıyordu. Güncelleme adı altında yaptığı 'eziyetler'le bir çok gazeteciyi işsiz bıraktı.

İşte size bir fırsat Google’ın zulmünden kurtulmak için. Bu durumu lehimize çevirelim. Google muadili başka uygulamalara yönelelim. Bir tür tekno diktatöre çevrilen Google umarım aklını başına alır. Yoksa zaten yapay zekaya karşı iktidarı sarsılıyor. Bir de kullanıcıyı küstürmesin.

Elbet bu durum düzelecek. Ancak hayatta başımıza mutlaka gelecek o üç şeyi unutmadan yaşayın. “Teknolojik aletler bir gün mutlaka çöker.”

