Bölük Dur, Kandıralı Sen de Dur... ORC Bu Anketleri Nerede Yapıyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yahu, vallahi yoruldum. Bu kendilerini siyasi deha gören anket şirketi sahiplerinden. Televizyonlara çıkıp yorum yapıyorlar. Eyvallah.



Tweet atıyorlar, eyvallah.



Ama kardeşim, olmayan partileri de yaratmayın. Masabaşı anketlerle binde bir kişinin bile tanımadığı partileri varmış gibi yansıtmayın.



Derdinizi anlıyorum. Zannediyorsunuz ki herkes anketin en tepesine bakar. Aslında ben en altlarına bakarım. Orada dümenler döner çünkü. ORC anket şirketinin son anketinde de öyle.



Alt sıralara baktım, baktım ve Yeniden Refah Partisi ile Saadet Partisi’nin arasında adını hiç duymadığım 'Yerli ve Milli Parti'yi gördüm. Bakın ben gazeteciyim ve adını duymadım diyorum. Hadi bu benim eksikliğim. Eşime dostuma, meslektaşlarıma sordum. Onlar da duymamışlar. Hele genel başkanını bilen kişi sayısı sıfırın altında.



Genel Başkanın adı Teoman Mutlu’ymuş. Fotoğrafından söyleyebilirim ki yakışıklı ve sevimli bir kişi. Partisi de bağımsız Türkiye isteyen, tamamen yerli unsurlara güvenen, vatan ve bayrak aşkıyla yola çıkan milliyetçi, özgürlükçü, kalkınmacı bir partiymiş.



Diyeceksiniz ki “Ne güzel. Bunda ne kötülük gördün.” Kötülük falan görmedim arkadaşlar ORC’nin üfürdüğüne göre alacağı oy oranı yüzde 2,3. Yani olası bir seçimin kaderini etkileyecek boyutta.



Yüzde 2,3 son seçimde yer değiştirse iktidar değişiyordu.



Meğer 2024’de ORC bir anket daha yapmış. Orada da genel başkan en beğenilen genel başkanlar arasında yüzde 3,6 çıkmış.



İşte şimdi yapılmak isteneni anladınız mı? Siyasette yeni muhataplar üretiliyor. Üstelik karşılığı olmadan.



Sakın ha bu yazımı Teoman Bey’e veya kıymetli partisine yönelik olduğunu düşünmeyin. Bu yazı hayatın olağan akışına uygun olmayan kamuoyu araştırmalarına imza atan ORC’ye yönelik. Öyle ya, aslında hiç tanınmayan bir partiyi yüzde 2,3 gösteriyorsanız, bu rakamı birisinden indiriyorsunuzdur. Bu 2,3 kimden transfer oldu acaba?