80 Yıllık İmaj Çalışması Yerle Bir! Kurbandılar Artık Cellat Oldular

Ortalama bir İsrailli böyle bir yaşam ister mi bilmiyorum. Ama hiç zannetmiyorum. Sürekli bir savaş içinde, hep tetikte, kadını, erkeği zorunlu askerlikle geçen bir yaşam. Üstelik ortalama bir Batı ülkesinde bile kendilerini tedirgin hissedecekleri çok açık. Muhtemel kendi aralarında bile ana dillerini kullanamayacaklar. Gönüllerince eğlenemeyecekler. Üstelik ülkelerindeki bu savaş hali neredeyse sonsuza kadar sürecek.



Spotta da dediğim gibi İsrail halkı tam 80 yıldır uğradıkları büyük zulmün etkisiyle kayırılan bir statüde yaşadı. Başkasının topraklarını işgal etti, ses edilmedi. Nükleer silaha sahip oldu, bilinmezden gelindi. Başka ülkelerde suikastlar düzenledi, geçiştirildi. Yolcu gemilerini bastı, bir iki ülke dışında eleştirilmedi. Neredeyse sınırsız bir sorumsuzluk içinde varlığını devam ettirdi.



Almanya’nın büyük utancıyla, Amerika’nın kimi zaman ezotorik varsayımsal olan dini inançlarının sırtında yükseldi.



Ta ki, 60 bin sivil insanı öldürene kadar. En sonunda Batı'nın gözlerindeki perde biraz olsun aralandı. İsrail bu katliamla ne kazandı derseniz koca bir hiç. Başlangıçta düşünmediği bir durumda şimdi. Dünyanın önemli ülkeleri Filistin’i devlet olarak tanımladı. Normal şartlarda bunu yapmayacak ülkeler kamuoyu baskısına yenik düştü.

İsrail bugün dünyanın çok büyük bir kısmında artık sivilleri öldüren, çocukları katleden bir ülke. Tam 80 yıldır belgesel üstüne belgesel, film üstüne film çekerek oluşturdukları imaj kısa bir sürede yerle bir oldu. Bir daha değil 80, 160 yıl uğraşsalar nafile. Çünkü kurbandılar, artık cellat oldular.