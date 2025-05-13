Doğaya Ağaoğlu ve Doğuş Tehdidi

Genç meslektaşım Rıfat Kırcı nefis bir habere imza atmış. Ali Ağaoğlu ve Doğuş Holding’in yapacakları projelerin Milas'ta doğayı nasıl katledeceğini anlatmış.

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Hatice Turhan

Hatice Turhan

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Haberde adım adım nasıl bir 'cinayet' işlendiğini görebiliyorsunuz. Fail belli. Kâr hırsı. Maktul ise her zamanki gibi doğal güzellikler.

Haberi biraz tekrar edersek, Bargilya Tuzlası binler kuş ve bitki örtüsü çeşitliliği barındırıyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla bölge koruma altına alınsa da burada Ağaoğlu’nun yapmak istediği Turizm Kenti ve Doğuş Holding’in yapmak istediği Golf Sahası projeleri bulunuyor.

Bir tuzla civarına inşaat yapmak ne demek size anlatayım: Yüzbinlerce kuşun, yüzlerce kuş türünün, binlerce endemik bitki ve böceğe kadar milyonlarca canlının ortadan kaybolması.

Milas'ta artık yaşanacak yer kalmadı. Kimi bölgeleri İstanbul’dan daha yoğun. Milas'ı mahveden aynı zihniyetin şimdi de doğal hayat için çok önemli olan bu tuzlayı yok etmesi önlenmelidir.

Dava, olmadı bir dava daha derken yüksek mahkeme… Maalesef kaybeden hep doğal hayat oluyor. Birileri artık kabul etsin ki bozulanı düzeltmek mümkün değil.

Çevre korumacılara çağrımdır. Lütfen Bargilya tuzlasının yok olmasını gündeme taşıyın. Rıfat Kırcı kardeşim gibi gazeteciler bu duruma dikkat çekiyor. Siz de kamuoyu oluşturmak için harekete geçin. Bakarsınız Ali Ağaoğlu veya Doğuş Holding insafa gelir.

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