CHP’li Belediyeler Örgütü Rahat Bırakın

“At sahibine göre kişner” deyimini bilirsiniz? Ancak konu CHP olunca binicinin ata göre davranması gerekir. Burada “At” tabii ki CHP örgütü. Bu örgüt, yarım yüzyıldır iktidar olamamış bir partiyi her şeye rağmen sırtında taşıyan yapıdır. Eğer binicide bir yavaşlama sezer ise üzerinden atıverir. Kazanıp kazanmaması değil, binicinin kendisine nasıl davrandığı önemlidir. O yüzden çok dikkatli davranmanız gerekir.



Size CHP Kadıköy 39’uncu Olağan Kongresi’nden detaylar anlatmak isterim. Ama öncelikle belirtmem lazım ki bu seçimde yarışan iki kişinin ikisi de Özgür Özel’ci. Yani bir taraf Kılıçdaroğlu diğeri Özel değil. Tek fark İlçe örgütünü Belediye Başkanları mı belirleyecek, örgütün kendisi mi tartışması.



Kadıköy’ün ne kadar CHP’li olduğunu anlatmama gerek yok. Haliyle buraya yönetici olan bir kişi zaten amiral gemisinin kaptanı gibi oluveriyor. Kadıköy veya bu yazıda konu edinilecek Ataşehir gibi bölgelere aday gösterilebilenler zaten seçilmiş sayılıyor.



Bu bana yıllar önce Balıkesir’de bir İlçe Belediye Başkanı ile yaptığım sohbeti hatırlattı. AK Parti’den seçilen Başkan yüzde 75 oy almıştı. Ben de “Baksanıza ne yüksek oy almışsınız. Yeriniz sağlamdır” diye latife yapmıştım. Başkan hiç de sevinmediğini belli edercesine: “Öyle demeyin lütfen. Yönetim bakar ve kimi koysam zaten seçilir deyip benim ipimi çekiverir” demişti. İşte Ataşehir ve Kadıköy bu anekdotta geçen Balıkesir ilçesi gibidir.



Lafı bölmeyeyim. Kadıköy İlçe kongresinde Ataşehir Belediye başkanı Onursal Adıgüzel ile Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı’nın ve bir de Büyükşehir Belediyesi’nin desteğini alan Caner Sarıtaş tek ve tartışılmaz olarak görülüyordu. Ancak şaşırtıcı bir durum oldu ve genç bir kadın da adaylığını açıkladı. Ece Demir.



Yeni aday tabii ki önemsenmedi. Öyle ya iki İlçe bir büyükşehir Belediyesi desteğindeki seçilmeyecekti de kim seçilecekti? Ece Hanım’ın aday olabilmesi için gereken delege imzasına ulaşılmıştı. Sonra nedendir bilinmez bazı delegeler imzalarını geri çekti. Sonra geri çekenlerden biri tekrar imza atınca Ece Demir kıl payı aday olabildi.



Aday olduğu kesinleştiğinde de ortaya çıktı ki, seçilmesine kesin gözüyle bakılan Caner Sarıtaş salonda yoktu. Bir başka aday çıkıp, bu aday bir de konuşma yapacağı için salona geldi. Çünkü kendisinin de konuşma yapması gerekecekti.



Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı sinirlenmişti. Bazı partililerle tartıştı. Hatta iddiaya göre bir partiliye: “Şov yapma, karını da al git” diye bağırdı.



Sonunda beklenen oldu. Belediye Başkanlarının ağır desteği ile Caner Sarıtaş seçildi. 360 delegenin 260’ının oyunu almıştı. Sorsanız “Çok demokratik bir seçim oldu.”



Dediğim gibi Sayın Belediye Başkanları, ilçe Başkanlığı seçimlerine müdahale etmeyiniz. Tam tersine yarışı destekleyin ki parti içi demokrasi tadını bulsun. Siz kendi içinizde örnek olmazsanız, dışarıya ne anlatacaksınız.