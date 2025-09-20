Eylül Ayı Rotaları... Kaş’ın Huzurlu Suları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın batısında yer alan Kaş, yaz boyunca kalabalığın akınına uğrasa da eylül ayında daha sakin ve keyifli bir tatil için öne çıkıyor. Deniz hala sıcak, hava ise yakıcı sıcaklıktan kurtulmuş durumda. Bu da Kaş’ı, hem deniz tatili hem de keşif gezileri için en ideal adreslerden biri yapıyor.

Kaş’ın sahilleri çeşitlilik sunuyor. Küçük Çakıl ve Büyük Çakıl plajları merkeze yakınlığıyla pratik bir tercih. Daha sessiz bir gün için berrak suyu ve sakin atmosferiyle ünlü Limanağzı Koyu’na tekneyle gidilebilir. Kaputaş Plajı ise Kaş’ın simgelerinden. Turkuaz rengiyle ünlü bu plaj, özellikle sabah saatlerinde daha huzurlu. Ayrıca tekne turlarıyla Kekova Adası çevresindeki koylarda yüzmek de bambaşka bir deneyim sunuyor.

Kaş’ın mutfağı Ege ve Akdeniz lezzetlerinin birleşiminden oluşuyor. Balık restoranlarında günlük taze avlarla hazırlanan ızgara levrek ya da çupra, yanında zeytinyağlı mezelerle mutlaka denenmeli. Ayrıca yöreye özgü kabak çiçeği dolması, keçiboynuzu pekmezi ve adaçayı da sofralarda öne çıkan tatlar arasında.

Yazın kalabalığının azalmasıyla Kaş’ın sokakları daha dingin, plajlar daha nefes alınabilir hale geliyor. Gündüz denizin keyfini çıkarıp, akşamları dar sokaklarda dolaşıp butik kafelerde kahve içerek ya da canlı müzik dinleyerek tatilinizi tamamlayabilirsiniz.