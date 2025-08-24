Burçlar ve Karma: Hangi Burç, Hangi Konudan Sınanır?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Astrolojide karma, geçmişten getirdiğimiz dersler ve hayatın bizi dönüştürmek için sunduğu sınavlarla ilgilidir. Her burcun güçlü yanları olduğu kadar, törpülenmesi gereken tarafları da vardır. İşte burçların karmadan aldığı ve alması gereken dersler…

Koç: Liderlik duygusu güçlüdür ama sabırsızlığıyla sınanır. Karma, Koç’a sabretmeyi ve başkalarının hızına saygı göstermeyi öğretir.

Boğa: Dünyaya sıkı sıkıya bağlıdır, güven ve konfor ister. Ancak fazla inatçı olduğu için esnek olmayı öğrenmesi karmasının konusudur.

İkizler: Meraklı, hareketli ve iletişim odaklıdır. Ama yüzeysellik ve dağınıklıkla sınanır. ‘Derinleşmek’ karmasının ana dersidir.

Yengeç: Sevdiklerine bağlıdır, korumacıdır. Ancak aşırı sahiplenicilik ve bağımlılıkla sınanır. Alması gereken ders ‘özgür bırakmayı’ öğrenmektir.

Aslan: Işıltılı, cömert ve gururludur. Fakat kibir ve sürekli onay ihtiyacı karmasının sınavıdır. Alçakgönüllü olmayı öğrenmek zorundadır.

Başak: Titiz ve çalışkandır, her şeyi mükemmel yapmak ister. Ancak aşırı eleştirel olmakla sınanır. Başak’ın öğrenmesi gereken şey ‘her şeyi olduğu haliyle kabul etmek’tir.

Terazi: Denge, uyum ve adalet arar. Ama kararsızlık karmasının ana konusudur. Kendi iradesini ortaya koymayı öğrenmelidir.

Akrep: Derin, sezgisel ve güçlüdür. Ancak intikam, kıskançlık ve kontrol etme arzusu karmasının sınavıdır. Affetmeyi öğrenmek akrebin karmasının tamamlanması demektir.

Yay: Özgürlüğüne düşkündür, iyimserdir. Fakat aşırı savrukluk ve sorumluluk almamakla sınanır. Disiplini öğrenmek ve hayatını daha düzenli yaşamayı başarmalıdır.

Oğlak: Çalışkan, disiplinli ve kararlıdır. Ama hırsla sınanır. Hayatta sadece başarı değil, duygusal bağların da önemli olduğunu anlaması gerekir.

Kova: Yenilikçi, özgür ruhlu ve insancıldır. Ancak mesafeli oluşu ve duyguları geri planda bırakması karmasının dersidir. Kovanın bağ kurmayı öğrenmesi gerekir.

Balık: Merhametli, hayalperest ve sezgiseldir. Fakat aşırı fedakarlıkla sınanır. Kendi sınırlarını korumayı öğrenemezse hep aynı dersten sınıfta kalacaktır.