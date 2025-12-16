Gençlerde Kolon Kanseri Patlaması! En Büyük Risk 50 Yaş Altı Kadınlarda!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni ve kapsamlı bir araştırma, genç kadınlarda kolon kanseri riskindeki yükselişin en önemli nedenlerinden birinin paketli ve ultra işlenmiş gıdalar olduğunu ortaya koyuyor.

Yani tehlike sadece fast food zincirlerinde değil; her gün evimize giren, masum sandığımız paketlerde gizli.

Çarpıcı Gerçek

50 yaş altı kadınlarda ,

, Ultra işlenmiş gıdaları sık tüketenlerde ,

, Kanser öncüsü olan kolon polipleri %45 daha fazla görülüyor .

Son Yapılan Araştırma Neyi Ortaya Koydu?

29.000’den fazla genç kadın

• 24 yıl boyunca takip edildi

• Günde ortalama 10 porsiyon ultra işlenmiş gıda tüketenler en yüksek risk grubunda

Çalışma kadınlarda yapıldı çünkü artış en dramatik şekilde genç kadınlarda görülüyor.

“Masum” Sandıklarımız Asıl Tehlike

Sorun sadece fast food değil. Her gün fark etmeden yediklerimiz asıl risk:

Hazır ekmekler

• Dondurulmuş pizzalar

• Paketli bisküvi ve atıştırmalıklar

• Şekerli ve tatlandırıcılı içecekler

• Sosis, salam, sucuk

• Hazır çorbalar, soslar, ketçaplar

Bağırsakları yoran, koruyucu liften fakir tüm gıdalar…

Neden Özellikle Kadınlar Daha Riskte?

Uzmanlara göre ultra işlenmiş gıdalar:

• Bağırsak florasını bozuyor

• Kronik iltihabı artırıyor

• Lif, vitamin ve antioksidan eksikliğine yol açıyor

• Hormon dengesi ve metabolizma üzerinden kadınları daha fazla etkileyebiliyor

Bu nedenle 50 yaş altı kadınlarda risk çok daha belirgin.

Kimler Alarm Vermeli?

Paketli gıdayla beslenen genç kadınlar

• Fast food tüketimi yüksek olanlar

• Hareketsiz yaşam sürenler

• Kilo artışı ve obezite riski olanlar

• Ailesinde kolon kanseri öyküsü bulunanlar

Erkekler Güvende mi?

Hayır. Risk erkeklerde de var.

Ama son yıllarda en hızlı artış genç kadınlarda görülüyor.

Bu yüzden kadınlar için bu uyarı çok daha hayati.

Kolon Kanserinden Korunmak İçin 5 Altın Kural

Tam tahıl tercih edin

Tabağınızı renklendirin (sebze–meyve)

İşlenmiş et ve şekerli içecekleri azaltın

Hareket edin, ideal kiloyu koruyun

Lifli beslenin (baklagiller, sebzeler, kuruyemişler)

Ailesinde kolon kanseri olanlar; erken yaşta mutlaka kolonoskopi yaptırın!

Son Söz: Bu Sessiz Tehlikeyi Ciddiye Alın

Kolon kanseri artık “yaşlılıkta olur” diyerek ertelenecek bir hastalık değil.

Özellikle 50 yaş altı kadınlarda risk kapıya dayanmış durumda.

Her gün masum sandığımız paketli gıdalar; bağırsaklarımızda sessiz bir hasar bırakıyor,

yıllar sonra ise bedelini ağır ödüyoruz.

Unutmayın: Kanser bir günde oluşmaz. Ama yanlış beslenme riski her gün biraz daha artırır.

Bugün yapacağınız küçük bir değişiklik; yarın yapılacak bir ameliyatı, bir kemoterapiyi,

hatta kaybedilecek bir hayatı önleyebilir.

Kolon kanseri gençlerde artıyor. Ama bu gidişatı değiştirmek hala bizim elimizde.

Sağlıklı günler dilerim.

Sorularınız için:

Instagram: dr.bayramyildiz