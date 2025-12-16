Sultanbeyli'deki Suç Örgütüne Operasyon: 13 Tutuklama

İstanbul Sultanbeyli'de faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı. 8 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Son Güncelleme:
Sultanbeyli'deki Suç Örgütüne Operasyon: 13 Tutuklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sultanbeyli'de faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Daha sonra yakalanan bir zanlıyla birlikte toplam 21 şüpheli Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 17'si, haklarında tutuklama kararı verilmesi, 4'ü ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, 13 şüphelinin tutuklanmasına, 8 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca firari şüpheli Mazlum Demir'in elebaşı olduğu tespit edilen suç örgütü üyeleri hakkında soruşturma başlatılmış, şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yağma amaçlı iş yeri kurşunlama", "silahlı tehdit", "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "rüşvet" ve "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" gibi 7 ayrı suç eylemine karıştıkları belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında 12 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bakan Yerlikaya Duyurdu: 29 İlde Dev Operasyon! Tonlarca Uyuşturucu Ele GeçirildiBakan Yerlikaya Duyurdu: 29 İlde Dev Operasyon! Tonlarca Uyuşturucu Ele GeçirildiGüncel
55 İlde Siber Suç Operasyonu! 50 Şüpheli Tutuklandı55 İlde Siber Suç Operasyonu! 50 Şüpheli TutuklandıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Operasyon İstanbul
Son Güncelleme:
Bakan Yerlikaya Yeni Sistemi Duyurdu: Polislerin Çalışma Saatleri Değişiyor Bakan Yerlikaya Yeni Sistemi Duyurdu: Polislerin Çalışma Saatleri Değişiyor
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
MSB Açıkladı! Karadeniz'de İHA Düşürüldü MSB Açıkladı! Karadeniz'de İHA Düşürüldü
ÇOK OKUNANLAR
Sultanbeyli'deki Suç Örgütüne Operasyon: 13 Tutuklama Sultanbeyli'deki Örgüte Operasyonda 13 Tutuklama
Türkiye Kupası'nda Yeni 'VAR' Dönemi Türkiye Kupası'nda Yeni 'VAR' Dönemi
AK Parti'nin 'Süreç' Raporu: Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sonra Meclis'e Gidecek AK Parti'nin 'Süreç' Raporu: Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sonra Meclis'e Gidecek
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci'nin Uyuşturucu Testinin Sonucu Çıktı Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci'nin Test Sonucu Çıktı
Güllü’nün Kızının Arkadaşı Sultan Nur Ulu, Cinayeti Anlattı: 'Tuğyan'ın Annesini Öldürme Nedeni...' Güllü’nün Kızının Arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun İfadesi Ortaya Çıktı