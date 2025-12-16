Sultanbeyli'deki Suç Örgütüne Operasyon: 13 Tutuklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sultanbeyli'de faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Daha sonra yakalanan bir zanlıyla birlikte toplam 21 şüpheli Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 17'si, haklarında tutuklama kararı verilmesi, 4'ü ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, 13 şüphelinin tutuklanmasına, 8 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca firari şüpheli Mazlum Demir'in elebaşı olduğu tespit edilen suç örgütü üyeleri hakkında soruşturma başlatılmış, şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yağma amaçlı iş yeri kurşunlama", "silahlı tehdit", "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "rüşvet" ve "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" gibi 7 ayrı suç eylemine karıştıkları belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında 12 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

