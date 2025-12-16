Bursa’da Esrarengiz Ölüm! Baba Çatı Katında, Kızı Yatağında Ölü Bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yakınlarının bir süredir haber alamadığı baba ve kızı evlerinde ölü bulundu

Bursa’da Esrarengiz Ölüm! Baba Çatı Katında, Kızı Yatağında Ölü Bulundu
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi 16. Yayla Sokak'ta iki katlı evde Nazmi Aybey (55) ve kızı Kübra Aybey'in (28) yakınları tarafından hareketsiz halde bulunması üzerine durum, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler Nazmi Aybey'i çatı katında, Kübra Aybey'i ise ikinci kattaki yatağında ölü buldu.

Nöbetçi savcının incelemesinin ardından baba ve kızın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Baba ve kızının kesin ölüm sebebi, yapılan otopsinin ardından belirlenecek.

Kaynak: DHA

Bursa
