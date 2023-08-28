Öğretmene önlük neyi çözer?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, 21 Ağustos 2023 tarihli genelgesinde, "Öğretmenlerin, meslekî temsil ve öğrencilere rol model olma bakımından önlük giymeyi tercih etmeleri teşvik edilecektir." ifadelerine yer verilmiş. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimin kök ve kronikleşmiş yüzlerce sorunu varken dikkatleri başka noktaya çekmeye çalışıyor. Şu an kamu emekçilerinin toplu sözleşmeleri gündemdeyken, 25 yıllık bir öğretmen 25 bin lira maaş alırken, açlık ve yoksullukla mücadele ederken, kirasını ödeyebilmek için ek iş yaparken; eğitimcilerin başka hiçbir sorunu kalmamış gibi ‘önlük’ meselesini tartışmaya açmak abesle iştigaldir.

TEKİN’İN KISA SÜREDE YAPTIKLARI

Bu genelge öncelikle öğretmenlere aba altından sopa göstermektir. Özellikle kadın öğretmenler için mi bu genelge yayınlanmıştır? Aslında yanıt sorunun içinde...

Milli Eğitim Bakanı önce karma eğitimi hedef aldı. Sonra "Şeriatı övecek kadar bilgim olsaydı..." diyerek şeriatı iyi bir anlayışmış gibi yansıttı. Ayrıca şeriatı özendirerek laik eğitim karşıtı olduğunu ortaya koydu. Bununla da yetinmedi; Karaman'da istismarcı öğretmenle fotoğrafları ortalığa saçılan Cihannüma ekibinden yol arkadaşını Şanlıurfa'ya İl Milli Eğitim Müdürü olarak atadı. Ve tepkilere rağmen gitti Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü'nü ziyaret ederek bu zihniyete sahip çıktığını ortaya koydu.

ÖĞRETMENLER MALİ VE SOSYAL ONLARCA SORUNLA UĞRAŞIYOR

Gelelim önlük meselesine... Valiliklerden öğretmenlerin, meslekî temsil ve öğrencilere rol model olma bakımından önlük giymeyi tercih etmelerinin teşvik edilmesi isteniyor. Önlük giyerek, tek tipleştirilecek olan öğretmenin rol model olması nasıl sağlanacak? Bir meslek grubunu standart giydirdiğinizde onu tektipleştirmiş ve estetik bakış farklılığını yok etmiş olursunuz. Bireylerin davranış şekillerine özenmek ve ona benzemek lideri model almak anlamına gelir. Öğretmenin rol model olması için yeteneklerini, tavır ve davranışlarını ön plana çıkarması gerekir. İçinde bulunduğumuz ortamda öğretmenler mali ve sosyal bakımdan onlarca sorunla uğraşmak zorunda kalmıştır.

Mavi önlük, beyaz yaka ile eşitlediğimiz öğrencilerimizi serbest kıyafete geçiren, çocuklarımızın marka hastalığına ve yarışına yakalanmasına neden olan sayın bakan, öğretmenin rol model olması için asıl ihtiyaçlarını karşılamak yerine tektipleştirme yoluna gitmiştir.

BUNLAR OLMADAN ÖNLÜK NEYİ ÇÖZER?

Yönetici atamalarında liyakat olmadan,

Öğretmenlerin mali durumları düzeltilmeden,

Çağdışı uygulamalardan vazgeçilmeden,

Öğretmenlere uygulanan mobbing ve taciz ortadan kaldırılmadan,

Tarikat ve cemaatlerin okula girmeleri engellenmeden,

Tarlada, sanayide, sokakta çalışan çocukların okula dönmesi sağlanmadan,

Yasadışı açılmış sözde okul, yurt vb yerler kapatılmadan,

Çocuklarımıza istismarda bulunan kişilerle mücadele edilmeden,

Okula aç gelen çocuklarımızın karnı doyurulmadan,

Beslenmenin, barınmanın ve eğitimin en temel hak olduğunu anlamadan,

Okullar hatta, aynı okuldaki şubeler arasındaki farklılıklar en aza indirilmeden,

Eğitimi eşit ve parasız hale getirmeden önlüğün ne anlamı olur sayın bakan?

Önlüğün örtük hedefinin kadın öğretmenler olduğunun hepimiz farkındayız. Öğretmeni tektipleştirmek yerine eğitimin kök sorunlarına eğilmeniz gerekiyor.

BEKLENTİLERİ KİM KARŞILAYABİLİR?

Elbette ülkemizin öğretmenlerinin, öğrencilerinin ve velilerinin Milli Eğitim Bakanı’ndan beklentileri çok fazladır. Ancak bütün bunları rektör olmak için hülle yapmamış, hak ederek rektör olmuş, şeriatı özendirmemiş, onlarca çocuğumuzun istismara uğradığı eve sık sık giden kişiyi İl Milli Eğitim Müdürü olarak atamamış, kız-erkek çocuklarımızı ayrıştırmamış, rektörlüğünün yanı sıra Tarım Kredi Holding’e bağlı TAREKS’in yönetim kurulundan da ikinci maaşı almamış, çalışma arkadaşları FETÖ'nün imamlığını yaptığı için görevden alınmamış bir bakan bu beklentileri karşılayabilir.

Örtük ya da açık amaçlarınızı biliyoruz ve buna karşı çağdaş, bilimsel, laik, karma eğitimden yana tavır alan milyonlarla birlikte yürüyoruz.

Öğretmenlerin kılık kıyafetine karışmak özgürlüklerine müdahaledir. Öğretmen toplumun aydın, çağdaş kişisidir. Ne giyip giymeyeceğine karar verecek kadar da bilinçlidir. Öğretmene önlük dayatması kimsenin haddi değildir.

Bütün renkleri boyadık bir fıstık yeşili mi kaldı sayın bakan?