Milli Eğitim'de "vakıf kardeşliği"... Atamanın arkasında yatan gerçek: Eğitim tarikatlara böyle teslim edildi

Atama listelerine bakıyorsunuz, bazıları tanıdık geliyor bazılarının ise ismini ilk defa duyuyorsunuz. Her karar bir ödül gibi. Geçmişin sadakati, göz yummaları, günü geldiğinde madalyaya dönüşüyor. Bu kirli sistemin içinde ne kadar sadakatinizi bildirir, olan bitene gözlerinizi kapatırsanız merdivenleri yükselmeniz de aynı oranla hızlı oluyor. Yaptıklarınızdan zarar görenler çocuklar olsa bile…

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Asım Sultanoğlu tartışılmaya devam ediliyor. İsmi Meclis’te de gündeme gelen ve şehrin milletvekilinin atamaya karşı Meclis’te eylem yapması bile atama kararından geri dönüşe yetmedi.

VAKIF İLİŞKİSİ

Karaman’ın önceki İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Cihannüma Dayanışma ve İş Birliği Platformu Derneği Karaman Şubesi’nin 27 Nisan 2015’te şehirde bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetim Kurulu Üyeleri ile Hatuniye Medresesi'nde kahvaltı da buluşuyor. Bu bilgi neden önemli? Çünkü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği’nin kurucusu. Bakan Bey’in, Asım Sultanoğlu ısrarının arkasındaki ilişkiler ortaya çıkmış oldu. Yusuf Tekin’in Cihannüma sevgisi depreşmiş olmalı!

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına atama yapılırken liyakati esas alması gereken Yusuf Tekin “eş, dost, cihannüma” kriterini esas alıyor.

Öte yandan Asım Sultanoğlu Karaman İl Milli Eğitim Müdürü iken kanunlara ve Anayasaya aykırı bir şekilde açılmış olan bir medresenin kahvaltı etkinliğine katılıyor.

Medrese medrese gezen dönemin Karaman şimdinin Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olan Asım Sultanoğlu makamına iki sokak ileride bulunan iktidara yakın bir vakıfta istismara uğrayan çocuklarımızı “fark edememişti”.

KAPATMALARI GEREKEN KAÇAK “OKULLARA” GÖZ YUMUYORLAR

Diğer taraftan kaçak yollarla, her düzeyde faaliyet yürüten yaklaşık 2 bin medrese-sibyan mektebi bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı’nın asli görevi bu sözde kurumları denetlemek ve kapatmak. Bakan Bey bunu yapmak yerine medreselerin etkinliğine katılan Asım Sultanoğlu’nu Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü yapıyor.

Ülke genelinde tarikat ve cemaatlerin arka bahçesi olan vakıf ve derneklerin yasa dışı yollarla açılmış yaklaşık iki bin sözde eğitim kurumu bulunuyor. 12 yıllık zorunlu eğitim olmasına rağmen öğrenciler bu sözde okullara nasıl gidiyor?

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Sistem şöyle işliyor, okul öncesinden ortaöğretime her eğitim düzeyinde çocuklar bir devlet okuluna kayıt yaptırıyor. Ancak bu okula öğrenciler devam etmiyor. Bu okulların yöneticileri çocukları okula devam ediyormuş gibi gösteriyor. Tarikat ve cemaatlerin sözde okullarına devam eden öğrenciler eğitimlerini buralarda alırken, karne ya da diplomalarını devlet okullarından alıyor. Bu sözde okullarda dini eğitim ve sınavlara hazırlık programları uygulanıyor.

Yöntem tanıdık geldi mi sizlere? Evet, FETÖ gitti diğer tarikat ve cemaatler eğitim işine el attı. Fethullahçı terör örgütünün neler yaptığını 15 Temmuz’da gördük. Ancak bu yaşananlardan ders alınmamış.

Kaçak okul, yurt gibi yerlerde yani tarikat ve cemaatlerin elinde yaklaşık 2 milyon öğrencimiz bulunuyor. MEB eğitim alanını tarikatlara terk ediyor.

Laik cumhuriyetin önündeki büyük tehlikenin farkında mısınız?

Öğretim Birliği kanunları çiğneniyor. Anayasa yok sayılıyor. Milli Eğitim Bakanımız bu durumu sadece uzaktan izlemiyor bir yandan da teşvik ediyor.

Aynı zamanda Karaman istismarcısı öğretmenle ve istismarın yaşandığı evde boy boy fotoğrafları ortaya çıkan Asım Sultanoğlu’nu Şanlıurfa'ya İl Milli Eğitim Müdürü olarak atamaktan da geri kalmıyor.

FETÖ DOSYASINI SÜMEN ALTI EDEN İSİM

Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra Özel Akıllı Okullar’a FETÖ soruşturması açılıyor. Bu soruşturma devam ederken dönemin müsteşarı bugünün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu okulları ziyaret ediyor. Ve bu okulların soruşturma dosyası uzun süre Bakanlık’ta Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürünün masasında bekletiliyor.

Akıllı Okullar’ın FETÖ’cü olduğu gün gibi ortadayken ancak 2019 yılında kapatılabildi. O Özel Akıllı Okullar’ın dosyası uzun süre masasında bekleyen genel müdür, Yusuf Tekin'in Bakan olmasıyla hangi makama getiriliyor dersiniz? Bakan Yardımcılığına...

Aslında hülle ile rektör olandan başka ne beklenebilir?

Bunların hepsini kalbimize yazdık. Çocuklarımızı ve geleceğimizi pervasızca yok etmenize izin vermeyeceğiz.