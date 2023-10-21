Ali Taştan yazdı: Milli Eğitim Bakanı Tekin'in itiraf gibi mülakat sözleri.... Bakan üniversitelerin öğretmen yetiştirmede başarısız olduklarını ilan etmiştir

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu açıklaması ile üniversitelerin öğretmen yetiştireme hususunda başarısız olduklarını ilan etmiştir. Öğretim programlarını başka bir ifade ile müfredatı öğretmek üniversitelerin görevidir.

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Ali Taştan

Ali Taştan

alitastan01@gmail.com

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in seçimden sonra yaptığı mülakat açıklamaları tartışmalara neden oluyor. Hatırlarsınız, seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vaatleri arasında kamuda mülakatın kaldırılması vardı. Ancak seçimler geçtikten sonra vaadin gerçekleşmeyeceğini ilk olarak Yusuf Tekin açıklamıştı.

Tekin, dün yine mülakatlara değindi ve şunları söyledi:

“Biz, istihdam ettiğimiz çocuklarımızın bizim müfredatımızı bilmesini ve onu nasıl çocuklara vereceğini bilmesini istiyoruz.

Bundan daha doğal hakkımız yok, alanı zaten siz öğretiyorsunuz ama biz de öğretmenden neyi nasıl öğretmesi gerektiğini istemek durumundayız.”

ÜNİVERSİTELERİN BAŞARISIZ OLDUĞUNU İLAN ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu açıklaması ile üniversitelerin öğretmen yetiştireme hususunda başarısız olduklarını ilan etmiştir. Öğretim programlarını başka bir ifade ile müfredatı öğretmek üniversitelerin görevidir. Üniversiteler öğretmeni tam donanımlı olarak mezun etmek zorundadır. Yusuf Tekin’in açıklamasından anlaşılıyor ki Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler arasında bir koordinasyon bulunmuyor. MEB üniversitelerden üniversiteler de MEB’den habersiz görünüyor. Aslında Milli Eğitim Bakanı öğretmen yetiştirme meselesinde ne kadar sorunlu olduğumuzu itiraf ediyor.

21 yıllık AKP iktidarında demek ki bir arpa boyu yol alamamışız.

YETERLİLİĞİ ÜNİVERSİTELERİN ÖLÇMESİ GEREK

Öte yandan öğretmenlerin mezun olmadan önce yeterliliğini üniversitelerin ölçmesi gerekiyor. Yeterli olmayan kişilerin zaten üniversiteden mezun olmaması gerekiyor.

Hal böyle ikin Milli Eğitim Bakanı mülakatı yeniden gündeme getirerek bu alanı bulandırmaya, siyasallaştırmaya devam ediyor.

Seçimden önce verilen sözler unutuldu. “Mülakatı mülakat gibi yapacağız” sözü, “öncekiler mülakat değildi, öğretmenlerin çok hakkını yedik” anlamına geliyor.

OBJEKTİF YAPACAKLARINA İNANIYOR MUSUNUZ?

Yusuf Tekin’in müsteşarlığı döneminde SADECE mülakat puanı ile alınan şube müdürleri önümüzdeki öğretmen mülakatlarında görev alacaklar. Yusuf Tekin’e minnet borcu olan bu şube müdürlerinin mülakatları objektif yapacağına inanıyor musunuz? Ayrıca bu şube müdürlerinin SADECE mülakat puanı ile alınmasına karşı mahkeme kararları bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı öncelikle müsteşarlığı döneminde SADECE mülakat puanı ile alım yaparak göreve başlattığı şube müdürlerinin atamalarını iptal etmelidir. Bunun yanı sıra şube müdürlüğü sınavında hakkını yediği şube müdürü adayların dan özür dilemelidir.

Ancak Milli Eğitim Bakanı bunları yapabilecek bir objektifliğe sahip değildir. Kendisine özel Kanun çıkarılarak rektör olmuş, hemen sonrasında da kanun yeniden değiştirilmiştir.

Şimdi sormak istiyorum;

Sayın Tekin tüm bu uygulamalarınızdan dolayı vicdanınız rahat mı?

Öğretmen alımlarında ilk kez müsteşarlığınız döneminde başlattığınız mülakat uygulaması nedeniyle huzurlu musunuz?

Hakkı yenerek ataması yapılmayan binlerce öğretmene karşı mahcup musunuz?

Etiketler
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mülakat Yusuf Tekin Öğretmen
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