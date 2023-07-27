Ali Taştan, karma eğitim tartışmalarını ve saklanmak istenenleri yazdı: Şanlıurfa'da karma eğitime son mu verildi?

Şöyle kısa bir araştırma yaptığımda gördüm ki, Şanlıurfa ilinde karma eğitime son verme hamlesi çoktan yapılmış. Önceki Bakan Mahmut Özer, Şanlıurfa’daki liselerin bir çoğunu sessiz sedasız kız lisesine çevirmiş.

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Ali Taştan

Ali Taştan

alitastan01@gmail.com

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Çiçeği burnunda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin makamına oturur oturmaz karma eğitimi tartışmaya açtı. Gelen tepkiler sonrasında geri adım atmış gibi yaptı. Aslında bir geri adım söz konusu değil. Sadece uygulamayı biraz öteledi. Hülle ile rektör olan Milli Eğitim Bakanı, eğitimin yüzlerce sorunu varken dikkatlerin karma eğitime çevrilmesini sağladı. Belki köşelerimizde onlarca kez okulların temizlik, güvenlik, bakım-onarım gibi ihtiyaçlarının bile karşılanmadığını yazdık. Ama ne fayda… Bu sorunları çözmek yerine MEB’in bütçesi yandaş şirketlerin at oynattığı bir alan haline getirildi. Fatih Projesi, Tasarım Beceri Atölyeleri gibi projeler MEB’in kara deliği oldu. Bu projelerde yapılan usulsüzlüklerin üzerine kimse gitmedi. Bu usulsüzlükleri temizlemek yerine karma eğitim tartışmaya açıldı.

Ortaçağ’da tartışılan karma eğitimin neden olması gerektiğini daha önceki yazılarımızda Bilal’e anlatır gibi anlattık. Burada tekrar tekrar anlatmayacağım.

Şöyle kısa bir araştırma yaptığımda gördüm ki, Şanlıurfa ilinde karma eğitime son verme hamlesi çoktan yapılmış. Önceki Bakan Mahmut Özer, Şanlıurfa’daki liselerin bir çoğunu sessiz sedasız kız lisesine çevirmiş.

ŞANLIURFA - BİRECİK - Yusuf İzzettin ve Sadettin Bilgin Kız Anadolu Lisesi

ŞANLIURFA - HALİLİYE - Şanlıurfa Kız Anadolu Lisesi

ŞANLIURFA - KARAKÖPRÜ - Borsa İstanbul Kız Anadolu Lisesi

ŞANLIURFA - SİVEREK - Siverek Kız Anadolu Lisesi

ŞANLIURFA - SURUÇ - Fethi Şimşek Kız Anadolu Lisesi

ŞANLIURFA - VİRANŞEHİR - Viranşehir Kız Anadolu Lisesi

Bu okullar sadece bizim tespit edebildiklerimiz….

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.” denmesine rağmen ihtiyaç olmadığı halde okulların kız erkek olarak ayrılması, kanuna ve anayasaya aykırıdır. 18 yaşına kadar herkes çocuktur. Çocuğunu başka bir çocuğun bulunduğu okula göndermeyen kişiler çocuğa çocuk gözü ile bakamayanlardır. Milli Eğitim Bakanları bu gerici, çağdışı zihniyeti eğitmek yerine o zihniyete boyun eğmiş ve karma eğitimi sonlandırma hamlesini hızlandırmıştır.

Bu tartışmanın nedeni, Cumhuriyet Döneminin kazanımları ve Çağdaş Türkiye olgusu ile hesaplaşmak, Atatürk döneminden intikam almak arzusudur. Kadın ile erkeği eşit görmeyen, kadını bir ‘birey’ olarak değil, cinsel bir obje olarak değerlendiren ve toplumsal ahlakın tek sorumlusu sayan ilkel bakış açısı, bu kez hedef tahtasına Karma Eğitimi oturtmuştur. Erkek egemen ve çağdışı zihniyetin temsilcileri, toplumu cinsiyete göre de ayrıştırarak laik Türkiye’nin tüm dinamiklerini çökertme gayretine girmişlerdir. Okullarda önce sıraları, sonra sınıfları ayrıştırmakla işe başlamışlar, bununla da yetinmeyip öğrencileri cinsiyetlerine göre sabahçı - öğlenci olarak bölmüşler, kızlara kadın, erkeklere erkek öğretmen modelini uygulamaya koymuşlar, bazı okullarda kantinleri ve son olarak da öğrenci servislerini sapkın düşünceleri ile yeniden şekillendirme çabasına girmişlerdir. Kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim görmelerini sakıncalı bulan zihniyetin toplumsal yaşamda ve çalışma yaşamında kadınla erkeği bir arada görmeyi kabullenmeleri mümkün olabilir mi?

Kadınla erkeğin toplumsal yaşamdaki işbirliğini kabullenmeyen, kadının da eşit birey, eşit vatandaş olduğunu içine sindiremeyen, erkeğin günahlardan arınmasını kadını toplumdan silerek gerçekleştireceğini zanneden karanlık düşünceliler, toplumu kökten-dinci bir dipsiz kuyuya sürüklemeyi hedefleyen çirkin emellerine ulaşamayacaklardır.

Atatürk Türkiye’sinin aydınlığı ve çağdaş demokrasinin özgürlük, adalet, eşitlik ilkeleri ile yapılandırılmış çağdaş uygarlığı içinde boğulacaklardır.

Tüm Eğitimcilerimiz,

Sendikalarımız,

Üniversitelerimizin Değerli Öğretim Üyeleri,

Çağdaş Sivil Toplum Örgütlerimiz,

Kadın Kuruluşlarımız,

Cumhuriyete gönül veren Gerçek Aydınlarımız,

Fedakar Eğitim Gönüllülerimiz,

Biliniz ki, bugün yan yana durma ve SES VERME ZAMANIDIR!

Etiketler
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğrenci Cumhuriyet
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