Zehra Güneş'e 14 Günde 7 Kilo Verdiren Diyet Ortaya Çıktı: Meğer Çok Kolaymış

Voleybol sahalarının parlayan ismi Zehra Güneş, son dönemdeki başarılarının yanı sıra 87 kilodan 80 kiloya hızlı bir şekilde düşmesiyle de dikkat çekiyor. Bu kısa süre içinde sağlıklı bir şekilde kilo vermesi, birçok kişi tarafından merak ediliyor.

14 GÜNDE 7 KİLO VERDİ

1.97 metre boyuyla voleybol dünyasında öne çıkan Güneş, sadece 14 günde 7 kilo vererek dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran zayıflama hikayesi, Güneş’in sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle bu başarıyı elde ettiğini gösteriyor.

Zehra Güneş’in kilo verme süreci, uzmanlar tarafından hazırlanmış özel bir diyet planıyla destekleniyor. Basit ama etkili yöntemleri uygulayarak kilo vermeyi başaran Güneş, sporunu aksatmadan devam ettirdiği için süreci kolaylaştırmış. Ancak diyetinin kişiye özel olduğunu ve boy-kilo oranlarının dikkate alınması gerektiğini unutmamak önemli.

Diyetinin ilk haftasında kahvaltıda az yağlı peynir veya haşlanmış yumurta, söğüş salatalık, domates, biber ve tam tahıllı ekmek bulunuyor. Ara öğün olarak yeşil elma ve matcha çayı öneriliyor. Öğle yemeği ise kinoalı ve karabuğdaylı salata, lor peyniri, nar taneleri ve ceviz ile zenginleştirilmiş.

Ara öğünlerde ise bir fincan sütlü kahve gibi içecekler yer alıyor. Akşam yemeğinde ise 60 gram ızgara et veya tavuk, bol yeşillikli salata, light yoğurt ve tam tahıllı ekmek veya çorba tüketimi mevcut. Gece 21.00 itibarıyla bir fincan yeşil çay içildikten sonra yemek yenmiyor.

İkinci haftada diyetine sebze yemekleri ekleniyor. Kahvaltıda yağsız tavada yapılan omlet, light peynir ve tam tahıllı ekmek bulunuyor. Ara öğünde light süt tüketimi öneriliyor. Öğle yemeği zeytinyağlı sebze yemeği, ayran ve bol salata ile geçiyor. Ayrıca, öğle yemeğinin ardından bir portakal ve yeşil çay da tavsiye ediliyor.

Zehra Güneş, bu beslenme planının yanı sıra çeşitli egzersizlere de devam ediyor. Akşam yemeğinde ise haşlanmış et, sebzeler ve light yoğurt yer alıyor. Gece çayı olarak bitki çayı tüketimi öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi