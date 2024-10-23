Kadınların Erkeklere Göre Daha Hızlı Sarhoş Olmasının Bilimsel Nedeni Ortaya Çıktı

Kadınların erkeklere kıyasla daha çabuk sarhoş olmasının nedeni ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda kadınların kanındaki alkol konsantrasyonunun daha yüksek olduğu belirlendi.

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Kadınların Erkeklere Göre Daha Hızlı Sarhoş Olmasının Bilimsel Nedeni Ortaya Çıktı

Alkol tüketimi, kadın ve erkekler arasında farklı etkiler yaratıyor. Aynı miktarda alkol alımına rağmen, kadınların kanındaki alkol konsantrasyonu genellikle daha yüksek kalıyor. Peki, bunun sebepleri neler?
Birçok faktör, bu farklılığı etkiliyor. İlk olarak, vücut ölçüleri ve su oranı önemli bir rol oynuyor. Erkekler genellikle daha iri yapılı olduğundan, alkolden daha az etkileniyorlar. Ancak bu durum, yalnızca fiziksel boyutla sınırlı değil.

Kadınların Erkeklere Göre Daha Hızlı Sarhoş Olmasının Bilimsel Nedeni Ortaya Çıktı - Resim : 1

KADINLARIN DAHA ÇABUK SARHOŞ OLMASININ NEDENİ

Araştırmalar, kadınların karaciğerlerinde alkolü işlemek için gerekli olan alkol dehidrojenaz (ADH) enziminin erkeklerden daha az bulunduğunu gösteriyor. Su, alkolün vücutta dağılımını kolaylaştırırken, yağ ise alkolü tutma eğilimindedir. Kadınlarda yağ oranının daha yüksek ve su oranının daha düşük olması, alkole olan tepkiyi artırıyor böylelikle daha hızlı sarhoş oluyorlar.

KADINLAR DAHA HIZLI BAĞIMLI OLUYOR

Kadınların Erkeklere Göre Daha Hızlı Sarhoş Olmasının Bilimsel Nedeni Ortaya Çıktı - Resim : 2

Kadınların alkol bağımlılığı riski de daha yüksek. Aşırı alkol tüketen kadınlar, bağımlılık ve diğer sağlık sorunları ile erkeklere kıyasla daha hızlı karşılaşabiliyor. Bu olguya 'teleskoplama' deniyor; kadınlar genellikle erkeklere göre daha ileri yaşta alkol almaya başlasa da, bağımlılık geliştirme süreci daha kısa sürüyor. Alkol nedeniyle oluşan karaciğer hastalıkları, kalp ve sinir hasarları da kadınlarda daha erken ortaya çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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