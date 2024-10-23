İnciri Sütün İçine Atınca İlaç Görevi Görüyor, Öksürüğü Bitiriyor
İncir ve süt, ayrı ayrı tüketildiğinde sağlık açısından oldukça yararlı olduğu biliniyor ancak bu iki besinin birlikte tüketilince faydasının 2 kat arttığı ortaya çıktı. İncirli süt, boğaz ağrısı ve kuru öksürüğe karşı etkili bir ilaç görevi gördüğü tespit edildi.
İncir, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olurken, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve demir gibi önemli minerallerle zenginleştirilmiş bir meyvedir. Süt ise, kemik sağlığı için gerekli kalsiyum, protein ve B vitaminleri açısından zengin bir besindir. Bu iki süper gıda bir araya geldiğinde, özellikle büyüme çağındaki çocuklar için pek çok fayda sağlıyor.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLİYOR
İncir ve sütü bir arada tüketmek, sindirim sorunlarını gidermede etkili olur. Özellikle şişkinlik ve kabızlık gibi sorunları önlemek için yemeklerden önce ve sonra bu ikiliyi tercih etmek yeterli.
İNATÇI ÖKSÜRÜĞÜ VE HIRILTIYI BİTİRİYOR
Havaların soğumasıyla birlikte ortaya çıkan üst solunum yolu hastalıklarına karşı da koruyucu bir etki gösteriyor. Özellikle inatçı kuru öksürük gibi sağlık sorunlarından kurtulmanıza yardımcı olabilir. İncirli süt, boğaz ağrısı ve kuru öksürüğe karşı doğal bir tedavi olarak öne çıkıyor. Bu lezzetli karışım, göğsü yumuşatarak solunum yollarını rahatlatma potansiyeline sahip.
Kaynak: Haber Merkezi