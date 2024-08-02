Zabıta Bunu Yaparsa Vatandaş Ne Yapsın?

Bilecik’te park yapılamayacak bir yere park eden zabıta aracı tepkilere neden oldu.

Son Güncelleme:
Zabıta Bunu Yaparsa Vatandaş Ne Yapsın?

Bilecik’te park yapılamayacak bir yere park eden zabıta aracı tepkilere neden oldu.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Akmescit Caddesi ile Şerifpaşa Caddesinin kesiştiği noktaya aracı sağa dönüş yasak tabelası dibinde önünü saha verecek şekilde park eden Vezirhan Belediyesine ait zabıta aracı tepkilere neden oldu.

Vatandaşlar zabıtanın bu tutumuna doğru bulmazken, hatalı park sağ taraftan gelen araçlara engel teşkil etti.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Türk Sofrasında Kriz Yaşatacak… Zeytinyağında Kanser Alarmı Verildi Türk Sofrasında Kriz Yaşatacak… Zeytinyağında Kanser Alarmı Verildi
Cuma Gününe Dikkat, Kavurucu Sıcaklar Geri Geliyor Cuma Gününe Dikkat, Kavurucu Sıcaklar Geri Geliyor
Saçtaki Kepek, Egzama ve Kuruluğu Tamamen Durduruyor! Toz Yapıp Sürmek Yeterli Saçtaki Kepek, Egzama ve Kuruluğu Tamamen Durduruyor! Toz Yapıp Sürmek Yeterli
Hafızası en zayıf kan grubu : En düşük zekaya sahip kişiler bu gruptan çıkmaktaymış Hafızası en zayıf kan grubu : En düşük zekaya sahip kişiler bu gruptan çıkmaktaymış
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan Kapatılan Instagram'dan Paylaşım Yapıp Sildi Kapatılan Instagram'dan Paylaşım Yapıp Sildi
Instagram'a Erişim Engeli Getirildi! Instagram'a Erişim Engeli Getirildi
İletişim Başkanlığı Kararnamesine İptal! AYM Paylaşımı Sildi, Siteye Ulaşılamıyor AYM'den İletişim Başkanlığı Kararnamesine İptal
Başkentte Skandal Olay! İki Yabancının İkameti Yerlikaya'nın Konutuna Kayıtlı Çıktı İki Yabancının İkameti Yerlikaya'nın Konutuna Kayıtlı Çıktı
Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç: Erdoğan Koltuğunu Kaptırdı Erdoğan Koltuğunu Kaptırdı!