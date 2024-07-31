Cuma Gününe Dikkat, Kavurucu Sıcaklar Geri Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul'un kuzey çevreleri, (Bolu, Düzce ve Karabük dışında) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların iç bölgelerde 1-3 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4 İL İÇİN SARI KOD

MGM; Artvin, Rize, Giresun ve Trabzon için sarı kod uyarı verdi.

Ülkenin kuzeyin sıcaklık mevsim normallerinde, güneyde ise yüksek sıcaklık devam ediyor.

CUMAYA DİKKAT!

Çarşamba İstanbul az bulutlu, poyraz yine serinlik vererek esecek. Sıcaklık 31-32 derecelerde. Cumadan itibaren ise hava yine çok sıcak olmaya başlayacak.

Ankara açık, 30 derece. İzmir 36 derece, rüzgarlar kuvvetli ve kuru estiğinden hala serinlik sağlıyor.

Bursa'da da poyraz sert, sıcaklık 31 derece. Antalya güneşli, bağıl nem düşük, sıcaklık 38 derece. Konyaaltı'nda deniz suyu sıcaklığı 32 dereceye çıktı.

Marmara'da 2 gün daha rüzgar sert ve serinleterek esecek. Gece sıcaklığı yer yer 20 derecenin altına kadar iniyor. Çanakkale ve Balıkesir 32, Edirne 35, Kocaeli 30 derece.

İç Anadolu'da güneşli günler sürüyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık kademeli olarak artacak. Eskişehir, Kayseri ve Konya 30, Sivas 26 derece.

Ege'de yüksek sıcaklıklar sürerken özellikle sahillerde rüzgar sert eserek biraz olsun serinlik sağlıyor. Denizli 38, Manisa ve Muğla 36, Kütahya 27, Bodrum 37 derece.

Akdeniz güneşli, bölgede bağıl nem azaldı ve kuru bir sıcak oluğundan güneş çarpması tehlikesi üst seviyede. Adana ve Kahramanmaraş 38, Mersin 35, Hatay ve Isparta 34 derece.

Karadeniz'de Sinop'tan Artvin'e kadar sahillerde sağanaklar sürüyor. Kastamonu kıyılarında da yerel yağış var. Bolu ve Trabzon 27, Kastamonu 26, Samsun 29 derece.

Doğu Anadolu'da Eruzurum-Kars kesimine yağmur geliyor. Malatya civarı güneşli. Erzurum 25, Malatya 33 derece. Güneydoğu açık sıcaklık yine yüksek. Gaziantep 38, Diyarbakır ve Şanlıurfa 39 derece.

Kaynak: Ajanslar