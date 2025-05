Yüzüklerin Efendisi Geri Dönüyor! Yeni Filmin Vizyon Tarihi Belli Oldu

Fantastik sinema tarihinin en büyük serilerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi evreni, uzun bir aranın ardından beyaz perdeye geri dönüyor. Serinin yeni filmi "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" için yeni vizyon tarihi belli oldu.

Daha önce 2026 yılı sonunda vizyona girmesi planlanan film için tarih güncellemesi yapıldı. Yapımcı şirket tarafından yapılan duyuruda, merakla beklenen filmin 17 Aralık 2027 tarihinde sinemaseverlerle buluşacağı açıklandı.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA TANIDIK İSİM

Yeni filmin yönetmenliğini, Gollum karakterine hayat veren ve bu rolle hafızalara kazınan Andy Serkis üstleniyor. Ayrıca orijinal üçlemenin yaratıcıları Peter Jackson, Fran Walsh ve Philippa Boyens de yapımcı kadrosunda yer alarak projeye destek veriyor.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: THE HUND FOR GOLLUM'UN KONUSU NE?

"The Hunt for Gollum", Yüzük Kardeşliği'nden önceki bir zaman diliminde geçiyor. Frodo’nun Shire’dan ayrılarak Rivendell’e doğru yola çıktığı dönemde, Gandalf Tek Yüzük’ün izini sürmekte ve bu sırada Gollum’un Sauron’a ulaşabileceğinden endişe etmektedir. Bu nedenle Gollum’u ondan önce bulması için Aragorn’u görevlendirir. Film, Aragorn’un bu tehlikeli görevini konu alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi