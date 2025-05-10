Bahçeye Alüminyum Folyo Koymanın Etkisi Göreni Şaşırıyor! Sadece Bir Parça Yeter

Mutfakların vazgeçilmez malzemelerinden biri olan alüminyum folyo, yalnızca yemek pişirmede değil, bahçede de adeta kurtarıcı görevi görüyor. Özellikle yaz aylarında meyve ağaçları ve sebzeler zarar görmesin diyorsanız, bu pratik yöntem tam size göre. Kimyasallara ihtiyaç duymadan ürünlerinizi güvende tutabilir, yaz hasadınızı kayıpsız geçirebilirsiniz. İşte bahçede alüminyum folyo yöntemi...

ALÜMİNYUM FOLYOYLA BAHÇENİZİ KORUYUN

Yaz mevsimiyle birlikte bahçelerde ekim ve bakım işleri hız kazanırken, kuşlar, kemirgenler ve böcekler ürünlere ciddi zarar verebiliyor. Ancak pahalı ilaçlar ya da kimyasal çözümler yerine, evde bulunan basit bir malzeme ile etkili bir önlem almanız mümkün: Alüminyum folyo!

Uzmanlar, bahçeye birkaç parça alüminyum folyo yerleştirmenin, özellikle kuş ve kemirgen sorunlarını büyük ölçüde ortadan kaldırabileceğini söylüyor.

NASIL UYGULANMALI?

Kuşlar için: Alüminyum folyodan uzun şeritler kesip meyve ağaçlarına veya sebze yataklarının üzerine asın. Parlak yüzeyin güneş ışığını yansıtması ve rüzgârda sallanması sayesinde kuşlar ürkerek yaklaşmıyor.

Kemirgenler için: Ağaç gövdelerinin alt kısımlarını çift kat folyo ile sarın. Metalik yüzeye temas etmekten rahatsız olan kemirgenler, bu engeli aşmakta zorlanıyor ve üründen uzak duruyor.

Kaynak: Haber Merkezi