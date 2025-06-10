Yunanistan'da Kapılara Su Dolu Pet Şişe Koymak Bu Anlama Geliyor! Duyunca Çok Şaşıracaksınız

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Yunanistan'ın gözde Ege adalarından Sakız Adası, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Ancak adanın sokaklarında gezinirken dikkat çeken ve birçok kişinin merak ettiği bir detay var: Evlerin önlerinde veya duvar diplerinde duran su dolu pet şişeler. İlk bakışta anlamsız gibi görünse de, bu durumun oldukça ilginç ve geleneksel bir amacı bulunuyor.

KAPILARA KOYULAN PET ŞİŞELERİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Adada bilinçli olarak yerleştirilen bu su dolu şeffaf pet şişelerin ardındaki sebep, kedileri ve köpekleri belirli alanlardan uzak tutmak. Ada halkının yaygın inanışına göre, su dolu şişelerin güneş ışığını yansıtması, hayvanların dikkatini dağıtıyor ve onları rahatsız ediyor. Yansıyan ışık veya suyun yarattığı görüntü, hayvanların o bölgeye idrar yapma, yatma veya çöp karıştırma gibi davranışlardan kaçınmalarını sağlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi