Taste Atlas Dünyanın En İyi 100 Kahvaltısını Açıkladı: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada

Taste Atlas’ın hazırladığı 'Dünyanın En İyi 100 Kahvaltısı' listesinde Türk kahvaltısı zirveye yerleşti. Türkiye, kahvaltı kültürüyle sadece damaklara değil, dünya listelerine de adını yazdırmayı başardı.

Son Güncelleme:
Taste Atlas Dünyanın En İyi 100 Kahvaltısını Açıkladı: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uluslararası lezzet platformu Taste Atlas, dünya çapında kahvaltı kültürlerini mercek altına aldı. Kullanıcı oylarıyla belirlenen “Dünyanın En İyi 100 Kahvaltısı” listesinde Türkiye, zengin sofraları ve paylaşım kültürüyle damgasını vurdu. Geleneksel Türk kahvaltısı, listeye birinci sıradan girerek zirvede yer aldı.

TÜRK KAHVALTISINA TAM NOT

Lezzet Atlası olarak da bilinen Taste Atlas, dünya mutfaklarına dair özgün içerikler sunarken, bu kez odağına kahvaltı kültürlerini aldı. Okurların oylarıyla oluşturulan listeye göre Türk kahvaltısı, çeşitliliği, sosyal yapısı ve tarihi kökeniyle en çok beğenilen kahvaltı olarak öne çıktı. Platform, Türk kahvaltısının hem tatlı hem tuzlu lezzetleri aynı anda sunarak eşsiz bir deneyim yarattığını vurguladı.

Taste Atlas Dünyanın En İyi 100 Kahvaltısını Açıkladı: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada - Resim : 1

DİĞER TÜRK LEZZETLERİ DE LİSTEDE

Listede yalnızca kahvaltı sofrasının yıldızı değil, Türkiye'nin diğer geleneksel tatları da yer aldı. İşte listeye giren bazı Türk lezzetleri:

9. sırada: Gaziantep’in meşhur tatlısı katmer

12. sırada: Her öğüne yakışan klasik mercimek çorbası

28. sırada: Sofraların vazgeçilmezi bal-kaymak

43. sırada: Osmanlı mirası börek, Balkanlar’da da yaygın

46. sırada: Çıtır hamuruyla sevilen gözleme

67. sırada: Fırın tepsisinde pişen klasik tepsi böreği

77. sırada: Acı severler için kahvaltılık beyran çorbası

80. sırada: Sadece iki malzemeyle yapılan hafif tatlı incir uyutması

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
50 Güne Kadar Tazeliğini Koruyor: Yeşillikleri Evde Saklamanın Püf Noktaları 50 Güne Kadar Tazeliğini Koruyor: Yeşillikleri Evde Saklamanın Püf Noktaları
Hem Kalbe Hem Uykuya Faydalı: İltihabın Kökünü Kazıyor, Böbrek Sorunlarını Bitiriyor Hem Kalbe Hem Uykuya Faydalı: İltihabın Kökünü Kazıyor, Böbrek Sorunlarını Bitiriyor
ÇİLEK DOLUNAYI 2025: Çilek Dolunayı Nedir, ne Zaman ? Yay Burcunda Haziran Dolunayı Burçları Nasıl Etkileyecek? Çilek Dolunayı Türkiye'den İzlenebilecek mi? ÇİLEK DOLUNAYI 2025: Çilek Dolunayı Nedir, ne Zaman ? Yay Dolunayı Burçları Nasıl Etkileyecek?
Nesli Tükenme Tehlikesindeydi: Anadolu Bozkurdu Sessizliğini Bozdu Nesli Tükenme Tehlikesindeydi: Anadolu Bozkurdu Sessizliğini Bozdu
ÇOK OKUNANLAR
Araç Sahiplerine Yeni Bir Masraf Daha Çıktı: Tüm Otomobillerde Zorunlu Olacak Araç Sahiplerine Yeni Bir Masraf Daha Çıktı: Tüm Otomobillerde Zorunlu Olacak
Kredi Kartıyla Alışveriş Yapan Yandı: Milyonları Etkileyecek Yeni Kriz! Artık Daha Fazla Ödenecek Kredi Kartıyla Alışveriş Yapan Yandı: Milyonları Etkileyecek Yeni Kriz! Artık Daha Fazla Ödenecek
Ay Sonu Gelmeden Maaşı Bitenler Dikkat! Bu Yöntemle Bütün Masraflar Yarı Yarıya Düşecek Ay Sonu Gelmeden Maaşı Bitenler Dikkat! Bu Yöntemle Bütün Masraflar Yarı Yarıya Düşecek
Galatasaray ve Fenerbahçe Transferde Birbirine Girdi Galatasaray ve Fenerbahçe Transferde Birbirine Girdi
Galatasaray'ın Soyunma Odasında Büyük Kavga! Polis Müdahale Etti Galatasaray'ın Soyunma Odasında Büyük Kavga!