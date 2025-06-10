Taste Atlas Dünyanın En İyi 100 Kahvaltısını Açıkladı: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada
Taste Atlas’ın hazırladığı 'Dünyanın En İyi 100 Kahvaltısı' listesinde Türk kahvaltısı zirveye yerleşti. Türkiye, kahvaltı kültürüyle sadece damaklara değil, dünya listelerine de adını yazdırmayı başardı.
Uluslararası lezzet platformu Taste Atlas, dünya çapında kahvaltı kültürlerini mercek altına aldı. Kullanıcı oylarıyla belirlenen “Dünyanın En İyi 100 Kahvaltısı” listesinde Türkiye, zengin sofraları ve paylaşım kültürüyle damgasını vurdu. Geleneksel Türk kahvaltısı, listeye birinci sıradan girerek zirvede yer aldı.
TÜRK KAHVALTISINA TAM NOT
Lezzet Atlası olarak da bilinen Taste Atlas, dünya mutfaklarına dair özgün içerikler sunarken, bu kez odağına kahvaltı kültürlerini aldı. Okurların oylarıyla oluşturulan listeye göre Türk kahvaltısı, çeşitliliği, sosyal yapısı ve tarihi kökeniyle en çok beğenilen kahvaltı olarak öne çıktı. Platform, Türk kahvaltısının hem tatlı hem tuzlu lezzetleri aynı anda sunarak eşsiz bir deneyim yarattığını vurguladı.
DİĞER TÜRK LEZZETLERİ DE LİSTEDE
Listede yalnızca kahvaltı sofrasının yıldızı değil, Türkiye'nin diğer geleneksel tatları da yer aldı. İşte listeye giren bazı Türk lezzetleri:
9. sırada: Gaziantep’in meşhur tatlısı katmer
12. sırada: Her öğüne yakışan klasik mercimek çorbası
28. sırada: Sofraların vazgeçilmezi bal-kaymak
43. sırada: Osmanlı mirası börek, Balkanlar’da da yaygın
46. sırada: Çıtır hamuruyla sevilen gözleme
67. sırada: Fırın tepsisinde pişen klasik tepsi böreği
77. sırada: Acı severler için kahvaltılık beyran çorbası
80. sırada: Sadece iki malzemeyle yapılan hafif tatlı incir uyutması
Kaynak: Haber Merkezi