Taste Atlas Dünyanın En İyi 100 Kahvaltısını Açıkladı: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada

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Uluslararası lezzet platformu Taste Atlas, dünya çapında kahvaltı kültürlerini mercek altına aldı. Kullanıcı oylarıyla belirlenen “Dünyanın En İyi 100 Kahvaltısı” listesinde Türkiye, zengin sofraları ve paylaşım kültürüyle damgasını vurdu. Geleneksel Türk kahvaltısı, listeye birinci sıradan girerek zirvede yer aldı.

TÜRK KAHVALTISINA TAM NOT

Lezzet Atlası olarak da bilinen Taste Atlas, dünya mutfaklarına dair özgün içerikler sunarken, bu kez odağına kahvaltı kültürlerini aldı. Okurların oylarıyla oluşturulan listeye göre Türk kahvaltısı, çeşitliliği, sosyal yapısı ve tarihi kökeniyle en çok beğenilen kahvaltı olarak öne çıktı. Platform, Türk kahvaltısının hem tatlı hem tuzlu lezzetleri aynı anda sunarak eşsiz bir deneyim yarattığını vurguladı.

DİĞER TÜRK LEZZETLERİ DE LİSTEDE

Listede yalnızca kahvaltı sofrasının yıldızı değil, Türkiye'nin diğer geleneksel tatları da yer aldı. İşte listeye giren bazı Türk lezzetleri:

9. sırada: Gaziantep’in meşhur tatlısı katmer

12. sırada: Her öğüne yakışan klasik mercimek çorbası

28. sırada: Sofraların vazgeçilmezi bal-kaymak

43. sırada: Osmanlı mirası börek, Balkanlar’da da yaygın

46. sırada: Çıtır hamuruyla sevilen gözleme

67. sırada: Fırın tepsisinde pişen klasik tepsi böreği

77. sırada: Acı severler için kahvaltılık beyran çorbası

80. sırada: Sadece iki malzemeyle yapılan hafif tatlı incir uyutması

Kaynak: Haber Merkezi