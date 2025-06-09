ÇİLEK DOLUNAYI 2025: Çilek Dolunayı Nedir, ne Zaman ? Yay Burcunda Haziran Dolunayı Burçları Nasıl Etkileyecek? Çilek Dolunayı Türkiye'den İzlenebilecek mi?

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Gökyüzü meraklılarını heyecanlandıran nadir bir doğa olayı daha yaklaşıyor. 2025 yılının en dikkat çeken dolunaylarından biri olan Çilek Dolunayı, 12 Haziran Perşembe gecesi gökyüzünde etkileyici bir görüntü sunacak. Pembe ve kehribar tonlarındaki parlaklığıyla yılın ilk yaz dolunayı olan bu özel gök olayı, estetik bir şölen yaşatacak.

ÇİLEK DOLUNAYI NEDİR, NEDEN BÖYLE ADLANDIRILIR?

"Çilek Dolunayı" ismi, yüzyıllar öncesine dayanan geleneksel çiftçi takvimlerinden geliyor. Haziran ayında taze çilek hasadının başladığı dönemi temsil eden bu dolunay, doğayla uyumlu adlandırmaların en güzel örneklerinden biri. Kuzey Amerika’daki yerli topluluklar da bu dolunaya farklı isimler vermiş: "Sıcak Ay", "Çiçek Açan Ay", "Doğum Ayı" ve hatta "Yumurtadan Çıkan Ay" gibi. Avrupa’da ise bu gök olayı “Gül Dolunayı” veya “Bal Dolunayı” olarak da biliniyor.

2025 HAZİRAN DOLUNAYI NE ZAMAN?

2025 yılının Haziran dolunayı, 11 Haziran günü saat 03:44’te doruk noktasına ulaşacak. Gökyüzünde diğer dolunaylara kıyasla oldukça alçakta görünecek olmasıyla dikkat çekecek. Bu da son 20 yılın en alçakta görünen dolunayı olarak kayıtlara geçecek. Alçak konumu sayesinde hem fotoğrafçılar hem de gözlemciler için eşsiz bir izleme fırsatı doğacak.

ÇİLEK DOLUNAY'I TÜRKİYE’DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ?

Çilek Dolunayı’nın Türkiye’den izlenip izlenemeyeceği netlik kazanmamış olsa da, uzmanlar en iyi gözlem zamanının 12 Haziran Perşembe akşamı olduğunu belirtiyor. Özellikle açık havada, şehir ışıklarından uzak bölgelerde, dürbün ya da teleskopla izlenmesi, dolunayın tüm detaylarını görmek açısından avantaj sağlayabilir.

YAY BURCUNDA DOLUNAY BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

12 Haziran’da gerçekleşecek olan bu dolunay, Yay burcunda meydana gelecek. Bu astrolojik konum, özgürlük arayışı, keşif isteği ve zihinsel netlik gibi temaları öne çıkaracak. Ateş elementinde gerçekleşecek dolunay, özellikle Yay, Koç ve Aslan burçları için enerjik ve motive edici etkiler yaratabilir. Diğer burçlar içinse eski kalıplardan sıyrılma ve yeni hedeflere yönelme zamanı olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi