Yoğurdun içine 3 cevizi kırıp yiyenlerde o sorundan eser kalmayacak: Yoğurt ceviz ikilisinin faydaları nelerdir?

Yoğurt ve ceviz ayrı ayrı insan sağlığına son derece faydalı gıdalardan bir tanesi olurken, yoğurt ve cevizin birlikte tüketilmesi tüm o sağlık problemlerinizden bir çırpıda kurtulmanıza yardımcı olacak.

Bilhassa sabahları yumurta, peynir ikilisinden sıkılanlar yahut güne farklı lezzetlerle uyanmak isteyenler bu ikilinin müptelası olacak.

Kalsiyum açısından zengin yoğurt sindirim sisteminin düzene girmesine yardımcı olurken aynı zamanda kemik ve diş sağlığını koruma altına alırken; omega-3 yağ asitlerince zengin ceviz beyin sağlığını geliştirmeye yardımcı olmaktadır.

Bu iki gıdanın birlikte tüketilmesi tam bir şifa kaynağı olurken işte ceviz ve yoğurt ikilisinin insan sağlığına olan mucizevi faydaları...

YOĞURT VE CEVİZ İKİLİSİNİN FAYDALARI NELEDİR?

Sabahları güne yoğurt ve ceviz ikilisi ile başlamak gün içerisinde çok daha hareketli ve enerjik hissetmenize yardımcı olmaktadır. Uzun soluklu tokluk ve bitmeyen enerji yoğurt ceviz ikilisi ile yakalayabilmek mümkündür.

Yorgunluk halsizlik gibi pek çok kişinin ortak problemlerinden olan bu iki sağlık durumunun önüne geçmektedir.

Sindirim sisteminin sağlıklı ve aktif şekilde çalışmasına yardımcı olurken, kabızlık gibi problemlerin kısa sürede yok olmasına katkı sağlar.

Yüksek miktarda protein sağlayan ceviz yoğurt ikilisi tokluk süresinin uzamasına yardımcı olurken, kilo alımının önüne geçer kilo kontrolünü sağlar.

Var olan mide problemlerinin önüne geçer, midenin çok daha sağlıklı şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Zihin sağlığını destekler, beyin gelişimine yardımcı olur.

CEVİZİN BESİN DEĞERLERİ NELERDİR?

%65'i yağ, %3'ü su, %5- 15'i karbonhidrat ve %15'i proteinden oluşur. 1 porsiyon ceviz yaklaşık 30 gram (14 adet)'dır ve 185 kaloridir.

YOĞURDUN BESİN DEĞERLERİ NELERDİR?

200 g yani 1 kase yarım yağlı yoğurdun %36'sı karbonhidrat, %32'si protein ve %32'si yağdan oluşmaktadır. 1 kase yoğurt ortalama 100 kcal'dir